Avatar 2, foto dal set con due attori del cast originale

Il produttore di “Avatar 2”, Jon Landau, ha deciso di pubblicare un intrigante scatto attraverso il proprio profilo Facebook. Una foto che ha subito attirato l’attenzione del pubblico, che da anni ormai attende con ansia il sequel del film di James Cameron.

Il produttore ha annunciato che ben presto diffonderà altre fotografie del dietro le quinte, mostrando alcuni set e soprattutto variati protagonisti. Nello scatto trovano spazio due attori del cast originale: Sigourney Weaver e Joel David Moore.

Avatar 2, la trama

Spazio ai due protagonisti del primo film, ovvero Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana). Sono ancora insieme e nel secondo capitolo li vediamo affiancati dai loro figli. Sono pronti a cimentarsi nell’esplorazione di Pandora, che per la maggior parte è un mondo ancora inesplorato. Si ritrovano però a fronteggiare nuovi conflitti con l’umanità, che non ha perso le speranze di riuscire a fare di Pandora un nuovo luogo da sfruttare e prosciugare.

La coppia, per quanto simile in apparenza, viene da culture molto differenti. Ciò porta degli ovvi conflitti sul tipo d’educazione da dare ai propri figli. James Cameron ha un ampio progetto per il mondo di Avatar. Il secondo capitolo non sarà affatto quello conclusivo, con il regista che ha pianificato la saga attraverso quattro nuovi sequel.

Confermato parte del cast originale, oltre ai due protagonisti, con Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Matt Gerald e Giovanni Ribisi. A questi si aggiungeranno Kate Winslet, Edie Falco, Vin Diesel e Michelle Yeoh.

I quattro sequel sono in lavorazione dal 2017. Ognuno di questi vanta un budget di circa 250 milioni di dollari. Aprile sarebbe dovuto essere il mese della riprese dei lavori, con un nuovo blocco previsto. Tutto è stato però sospeso a causa del coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA). Ad oggi l’uscita al cinema di “Avatar 2” è stata fissata per il 17 dicembre 2021, mentre “Avatar 3” per dicembre 2023. Se non dovessero esserci ritardi o cancellazioni, “Avatar 4” arriverà invece a dicembre 2025, mentre dicembre 2027 è il periodo indicato per “Avatar 5”.