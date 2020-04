Ridley Scott è pronto per l’adattamento di un film su una pandemia globale: “The End of October”

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ha posto un freno al mondo del cinema. Le sale sono chiuse e i calendari delle prossime uscite subiscono modifiche con cadenza quasi giornaliera. Molti i film rinviati, di pochi mesi o di un anno. Basti pensare a “No Time To Die”, ultimo film della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig, e “Fast & Furious 9”.

Confermato, per ora, “Dune”, in uscita a dicembre, mentre la Marvel ha modificato svariate date, quella di “Spider-Man 3”, con Tom Holland, ad esempio. Si continua però a discutere di nuove proposte, avviando progetti, almeno per quanto concerne la fase di scrittura delle sceneggiature. È questo il caso del nuovo progetto che vedrà impegnato Ridley Scott. Il regista si occuperà dell’adattamento al cinema di “The End of October”, romanzo la cui trama ruota intorno a una pandemia globale, generata da un virus proveniente dall’Asia.

The End of October, la trama

Stando a quanto riportato da “Deadline”, Ridley Scott sarebbe pronto ad aggiungere questo nuovo progetto alla lista dei suoi futuri impegni. “The End of October” sta arrivando sugli scaffali americani e promette di tramutarsi in un best seller.

Il tema presenta di certo delle similitudini con l’attuale situazione globale, il che potrebbe spingere molti a cimentarsi nella lettura, così come avvenuto con la visione di “Contagion”, anni dopo la sua uscita al cinema. Al momento Ridley Scott è al lavoro su “The Last Duel”, film che vede un cast stellare, con Ben Affleck, Matt Damon, Jodie Foster e Adam Driver. Non vorrà di certo farsi sfuggire la possibilità di girare un vero e proprio kolossal post pandemia.

La trama si sviluppa a partire da un campo di internamento in Indonesia, dove 47 persone sono state dichiarate decedute. Tutte presentavano una febbre emorragica acuta. L’Organizzazione mondiale della sanità però decide di indagare, spedendo sul posto Henry Parsons, microbiologo ed epidemiologo. Si rende però rapidamente conto della drammaticità della situazione, ma soprattutto di come tutto questo possa avere conseguenze nel resto del mondo.

Un uomo infetto è pronto a unirsi a milioni di fedeli alla Mecca. Henry è così costretto a cimentarsi in una corsa contro il tempo, nel tentativo di mettere in quarantena l’intero gruppo gigantesco di pellegrini. Lo farà con l’aiuto di un principe, le sue forze armate e un medico saudita. Un complicato quadro mondiale, nel quale le relazioni tra Stati, già molto fragili, rapidamente iniziano a spezzarsi, dinanzi a una pandemia senza precedenti.