Il film cult Pulp Fiction avrebbe potuto avere un film prequel. È quanto è stato dichiarato da Michael Madsen in una recente intervista rilasciata al giornale americano The Hollywood Reporter. Al centro della storia avrebbero dovuto apparire insieme Vic Vega, e Vincent Vega, personaggi apparsi in Le Iene e in Pulp Fiction.

Queste le parole di Michael Madsen: "Avremmo dovuto essere ad Amsterdam dal punto di vista criminale. Il film avrebbe dovuto iniziare con noi due che uscivamo di prigione in stati diversi e finivamo in un club ad Amsterdam".



Per tutti i tanti fan di Quentin Tarantino, Amsterdam è una città di non poco conto. Infatti, in Pulp Fiction, Vincent Vega parla a Jules (Samuel L. Jackson) del suo viaggio proprio ad Amsterdam, discutendo di hashish bar e hamburger di McDonald’s.

Il lungometraggio avrebbe svelato che Vic e Vincent sono in realtà fratelli gemelli "Era davvero complicato, ma quando Quentin inizia a parlare di un'idea è davvero facile seguirlo". E ancora: Madsen: “Tarantino aveva intenzione di prendere tutto un cast di attori giovani per raccontare una storia correlata”

Storia che purtroppo i due attori non hanno potuto realiizare. Madsen ha ricordato, sempre in questa intervista, una scena del film Trading Paint: "Appariamo insieme in questo grande party per un pensionamento e vado da John e lui dice 'Pensavo fossi morto'. E io rispondo 'Beh, io ho pensato che tu fossi morto'".