Chris Hemsworth e Liam insieme in un action comedy

Chris Hemsworth è ormai da tempo un attore particolarmente apprezzato a Hollywood. Fisico statuario e gran senso dell’umorismo. La scelta perfetta per interpretare Thor nell’Universo Cinematografico Marvel, pronto a tornare in “Thor: Love and Thunder”, diretto da Taika Waititi.

Nel corso degli anni si è però messo in mostra anche in altri progetti. L’ultimo della lista è Tyler Rake, ottimo film action che lo vede come protagonista. Ha avuto però modo di farsi notare anche suo fratello Liam, noto al mondo del gossip per essere l’ex fidanzato di Miley Cyrus, con la quale ha vissuto una storia ricca di alti e bassi. Svariati i film cui ha preso parte, ottenendo una certa notorietà grazie alla saga di “Hunger Games”, che lo ha visto al fianco di Jennifer Lawrence. È inoltre presente anche in “Independence Day – Rigenerazione”, sequel di Roland Emmerich, così come “Non è romantico?”, con Rebel Wilson.

Tanti progetti ma nessuno che li abbia visti l’uno di fianco all’altro. Sembra però essere giunto il momento di vedere i ragazzi Hemsworth insieme.

Liam Hemsworth e Chris insieme

Nel corso di un’ampia intervista rilasciata a “Men’s Health”, Liam ha parlato molto di sé e del rapporto con suo fratello Chris: “Ammiro molto mio fratello. Ho avuto modo di lavorare con molte persone nel corso degli ultimi 11 anni. Nessuno però ha la sua stessa etica del lavoro. Sono felice d’averlo nella mia vita”.

Nel corso degli anni ha spesso chiesto consiglio a Chris prima di cimentarsi con un nuovo film. Ha poi sorpreso i fan con un annuncio sorprendente: “Abbiamo in programma un film insieme, quest’anno. Si tratterà di un action-comedy”. Liam non si è sbilanciato ulteriormente, sottolineando di potersi limitare unicamente al genere. Nei prossimi mesi si avranno di certo ulteriori informazioni.