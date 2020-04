Un ciak autografato dal set di “No Time To Die”. I proventi in beneficenza

Atteso per aprile 2020 l’ultimo capitolo di James Bond con protagonista Daniel Craig, nei panni dell’agente segreto più famoso al mondo, 007. L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) ha però modificato molti calendari cinematografici, coinvolgendo da subito “No Time To Die”. La nuova data d’uscita è fissata per il 25 novembre 2020. Un addio ritardato, che non fa che accrescere l’hype dei fan, che seguono con grande attenzione il profilo ufficiale di 007 che, oltre a vecchie foto, carica anche scatti del dietro le quinte dell’ultimo film.

Proprio attraverso il profilo ufficiale social è stata lanciata una raccolta fondi benefica. La Eon Productions ha deciso di mettere all’asta un ciak firmato. Un regalo per i fan, pazienti nell’attendere l’ultimo capitolo della saga. Tutti i proventi saranno ovviamente destinati al sostegno del National Health Servive del Regno Unito.

Svariate le firme presenti sul ciak, che è già un vero e proprio oggetto da collezione. Chi dovesse riuscire ad aggiudicarselo, avrà un cimelio con molti autografi di pregio. Vi sono le firme del regista Cary Joji Fukunaga e dei produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Alla lista si aggiungono la cantante Billie Eilish, che ha inciso il brano che fa da colonna sonora, e gli attori Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris e Ana De Armas. L’asta avrà termine nel corso della giornata del 29 aprile, con le offerte che hanno già superato quota 13mila sterline.

No Time To Die, la trama

James Bond ha ormai detto addio al servizio. Ne ha passate davvero troppe ed è tempo per lui di ritirarsi in Giamaica. Una vita serena lo attende, lontano dalle mille avventure vissute e dai pericoli di morte, oltre che dai fantasmi del suo passato. Il paradiso però ha vita breve, dal momento che Felix Leither decide di disturbarlo.

Si tratta di un suo vecchio amico, che lavorava con lui per la CIA. Ha bisogno del suo aiuto per una missione delicata e molto rischiosa. Dovranno riuscire a liberare uno scienziato rapito. Un’operazione ben più complessa del previsto, con Bond che si ritroverà a scoprire l’esistenza di un villain pericolosissimo. Questi è in possesso di una tecnologia in grado di mettere in serio rischio l’intero pianeta.