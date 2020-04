The Ice Beneath Her, Daisy Ridley pronta per un thriller

Daisy Ridley guarda al futuro e a una carriera che, giustamente, non intende legare esclusivamente al personaggio interpretato nella nuova trilogia di “Star Wars”. Ha detto addio al progetto e, come chiarito in passato, non tornerà sul set della saga. Dopo l’apprezzato “Assassinio sull’Orient Express”, affiancata da un cast d’eccezione, e “Ophelia”, è in trattative per un thriller psicologico: “The Ice Beneath Her”.

Il produttore di “American Sniper”, Andrew Lazar, insieme con i registi di “Radio Silence”, sono pronti a dare il via ai casting. Stando a quanto riportato da “Deadline”, Daisy Ridley sarebbe in trattativa, dopo una vera e propria guerra tra potenziali finanziatori a Hollywood. Il film è tratto dal romanzo di Camilla Grebe, autrice svedese il cui lavoro è stato un best seller nel 2015. Si annuncia un intenso viaggio, quello nel quale verrà condotto lo spettatore, sulla linea tracciata da film come “Gone Girl” e “La ragazza del treno”.

The Ice Beneath Her, la trama

Tutto ruota intorno al brutale omicidio di una donna. Il tutto è avvenuto nel gelido inverno di Stoccolma. Il suo corpo non è identificato e gli agenti inorridiscono nel ritrovarla decapitata in una casa di periferia. All’orrore si aggiunge il sospetto che possa trattarsi della stessa mano che dieci anni prima aveva commesso un omicidio identico.

Stavolta però c’è una pista da seguire, ed è quella del CEO di una grande azienda, Jesper Orre, proprietario della casa. L’uomo però pare essersi volatilizzato. La polizia fa fatica a collegare l’uomo all’omicidio. Non si individua il movente che possa legarlo alla vittima. Gli agenti si rivolgono dunque a Hanne Lagerlind-Schon, un tempo una brillante profiler criminale. Il suo passato era glorioso, nel tempo in cui collaborava costantemente con le forze dell’ordine. Ora si ritrova invece in una pensione fatiscente e incastrata in un matrimonio infelice. È ansiosa però di dimostrare le proprie doti ancora una volta.