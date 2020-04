Joker, le foto di backstage con Joaquin Phoenix

“Joker” non è di certo un cinecomic come gli altri. La sua maturità lo rende di fatto un film non adatto a tutti. Non è una pellicola fruibile in maniera totale, come possono essere quelle dell’Universo Cinematografico Marvel, dal primo “Iron Man”, con Robert Downey Jr. ad “Avengers: Endgame”, fino ai prossimi progetti, come “Spider-Man 3”.

Todd Phillips e Joaquin Phoenix, premiato con l’Oscar come miglior attore, hanno generato una pellicola intensa, cupa e ammaliante. Un’analisi psicologica profonda, che sfrutta al meglio uno dei personaggi iconici del mondo dei fumetti, il Joker, villain di Batman e tra i principali personaggi mai creati dalla DC.

Un personaggio che viene considerato “maledetto”, considerando come un’ottima interpretazione passi attraverso una profonda immedesimazione. Impossibile non pensare a Heath Ledger, prematuramente deceduto e autore di una delle performance più intense in merito a questo ruolo, offerto nella trilogia de “Il Cavaliere Oscuro” di Christopher Nolan.

Foto dietro le quinte

L’interpretazione di Joaquin Phoenix ha sbaragliato la concorrenza agli Oscar. Una prova magistrale, raccontata dal regista Todd Phillips attraverso svariati scatti del dietro le quinte del film. Immagini che rendono chiara la grande difficoltà dell’attore nel riuscire a restituire una certa autenticità.

In “Joker” non si guarda infatti alle imprese criminali, bensì al disturbo di cui soffre Arthur Fleck. Questa è la scintilla che scatena la sua incapacità di integrarsi in una società violenta e classista, che di fatto lo esclude a priori. È un reietto, un rifiutato, ma soprattutto la rappresentazione di una rabbia repressa troppo a lungo dai presunti “scarti della società”.