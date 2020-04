I migliori film di Jessica Alba

Jessica Alba è una delle stelle di Hollywood, che ha esordito nel mondo del cinema a soli 13 anni. Era il 1994 e prese parte a “Vacanze a modo nostro”. Da allora ha recitato in molti film, di vario genere, dall’action alla commedia, fino ai titoli romantici. Ha inoltre avuto modo di mettersi in mostra anche in televisione, ottenendo una candidatura per un “Golden Globe” per la serie TV

“Dark Angel”, creata da James Cameron. Ecco i suoi migliori film, da recuperare e rivedere.

I Fantastici 4, 2005

REGIA: Tim Story

ATTORI: Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Julian McMahon, Hamish Linklater, Kerry Washington, Laurie Holden

Adattamento del celebre fumetto, che racconta la nascita dei Fantastici 4, così come del loro principale villain, Dottor Destino. Jessica Alba interpreta la donna invisibile, al fianco di Mr Elastic, La cosa e Torcia Umana. Quest’ultimo è interpretato da Chris Evans, che fece così il proprio esordio nel mondo dei supereroi. In seguito sarà scelto come Captain America, in un universo narrativo che non tiene conto di questo adattamento del 2005.

Trappola in fondo al mare, 2006

REGIA: John Stockwell

ATTORI: Paul Walker, Jessica Alba, Scott Caan, Ashley Scott, Josh Brolin, James Frain, Dwayne Adway, Tyson Beckford, Ramon Saunders, Chris Taloa, Gill Montie

Film che la vede al fianco di Paul Walker, attore molto amato dal grande pubblico per la saga di “Fast & Furious”, deceduto prematuramente. Sam e Jared trascorrono il loro tempo facendo immersioni in paradisi oceanici. Sognano di riuscire a trovare un ricco tesoro un giorno. La loro attività però li fa scontrare con gli interessi di un gruppo di criminali.

Honey, 2003

REGIA: Bille Woodruff

ATTORI: Jessica Alba, Lil' Romeo, Mekhi Phifer, David Moscow, Zachary Williams, Joy Bryant, Missy Elliott, Anthony Sherwood, Lonette McKee

Interpreta Honey Daniels, abile ballerina che sogna di riuscire a diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo. Ben presto si renderà conto però di come quest’ultimo sia decisamente sporco, e come costringa a dei compromessi. Lei non intende accettare tutto questo, restando legata alle proprie radici, convinta che il talento riuscirà a farla emergere.

Machete, 2010

REGIA: Robert Rodriguez

ATTORI: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan, Cheech Marin, Jeff Fahey, Steven Seagal, Don Johnson, Rose McGowan, Daryl Sabara, Shea Whigham, Cheryl Chin, Electra Avellan, Elise Avellan, Tom Savini, Tina Rodriguez

Cast stellare per uno dei migliori film di Robert Rodriguez. Jessica Alba interpreta un agente dell’immigrazione, che si ritrova coinvolta in un caso a dir poco complesso. Tutto nasce con Machete, ex agente della polizia messicana, tradito e costretto a una vita da reietto. Viene incastrato per un omicidio che non ha commesso e, tra sete di potere e giustizia, guiderà una vera e propria rivolta.

Sin City, 2005

REGIA: Robert Rodriguez

ATTORI: Jessica Alba, Rosario Dawson, Elijah Wood, Bruce Willis, Benicio Del Toro, Michael Clarke Duncan, Carla Gugino, Josh Hartnett, Michael Madsen, Jaime King, Brittany Murphy, Clive Owen, Mickey Rourke, Nick Stahl, Marley Shelton, Arie Verveen, Makenzie Vega, Chris Warner, Rick Gomez, Tommy Nix, Frank Miller, Rutger Hauer

Film a episodi, tratto dal primo volume dell’omonima serie di graphic novel di Frank Miller. Nel suo episodio, interpreta Nancy, una giovane spogliarellista innamorata dell’uomo che un tempo le ha salvato la vita. Si tratta del poliziotto John Hartigan, che intende proteggerla un’ultima volta da Roark Junior, pedofilo che la rapì da bambina. Il tutto in una città dannata, tra peccato e sangue.