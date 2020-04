Di cosa parla Becoming?

Becoming, diretto dalla regista Nadia Hallgren, ci porta dentro la vita dell’ex First Lady Michelle Obama, svelando agli spettatori momenti intimi e personali in un frangente di grande cambiamento per gli Stati Uniti. Il docufilm, non soltanto ripercorre i momenti salienti del tour in 34 città per la presentazione del libro scritto proprio dalla First Lady, ma è anche un viaggio di una donna che, pur trovandosi accanto all’uomo più potente del mondo, non ha mai perso il suo interesse per la comunità e per i sentimenti di appartenenza e condivisione che dovrebbero accomunare tutti gli esseri umani.

Le parole di Michelle Obama

"Sono entusiasta di informarvi che il 6 maggio Netflix renderà disponibile Becoming, un film documentario diretto da Nadia Hallgren che racconta la mia vita e le esperienze che ho vissuto durante il tour dopo l'uscita del mio libro. Quei mesi che ho trascorso viaggiando, incontrando persone nelle città di tutto il mondo, mi hanno fatto capire che ciò che abbiamo in comune è profondo e reale. In grandi e piccoli gruppi, di giovani e anziani, unici e uniti, ci siamo incontrati e abbiamo condiviso storie, riempiendo quegli spazi con le nostre gioie, preoccupazioni e sogni. Abbiamo elaborato il passato e immaginato un futuro migliore.



Parlando dell'idea del 'diventare' (Becoming), molti hanno osato raccontare ad alta voce le proprie speranze". E ancora: "Mi porto dentro quei ricordi preziosi e quel senso di connessione ora più che mai, mentre lottiamo insieme per resistere a questa pandemia, mentre ci prendiamo cura dei nostri cari, ci volgiamo alle nostre comunità e proviamo a tenere il passo con il lavoro e la scuola mentre affrontiamo enormi perdite, confusione e incertezza.



In questi giorni è difficile sentirsi radicati o pieni di speranza, ma spero che come me troverete gioia e un po' di tregua in ciò che Nadia ((Hallgren, n.d.r.) ha fatto. Perché è un talento raro, una persona la cui intelligenza e compassione per gli altri si manifesta in ogni fotogramma che gira. Ancora più importante, è una persona che capisce il significato e il potere della comunità e il suo lavoro è magicamente in grado di descriverlo".



I’m excited to share that on May 6, @Netflix will release BECOMING, a documentary directed by Nadia Hallgren that shares the stories of the amazing people I met after the release of my memoir. During this difficult time, I hope you’ll find some inspiration and joy in this film. pic.twitter.com/fqsIbhXYeL — Michelle Obama (@MichelleObama) April 27, 2020

Il trailer di "Becoming"