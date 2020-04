Fa davvero strano vedere il Doctor Strange con indosso l’armatura di Iron Man. Forse in un prossimo capitolo dedicato agli Avengers, i maghi della Marvel ci lavoreranno. Per adesso accontentiamoci di una bizzara concept art realizzata per Avengers: Infinity War e pubblicata su Instragram da Phil Saunders, visual development artist per i Marvel Studios. Nell’immagine in questione, sebbene la qualità non sia eccelsa, si può veramente scorgere il nostro Doctor Strange, alias Benedict Cumberbatch, con una bella armatura firmata Tony Starks.



Proprio in questi ultimi giorni si è venuta a sapere qualcosa in più di questa idea. Al watchparty di Infinity War organizzato da ComicBook hanno partecipato anche gli sceneggiatori Cristopher Markus e Stephen McKeely. I due hanno condiviso con il sito americano uno scatto proveniente dal dietro le quinte del terzo film dedicato ai Vendicatori, in cui è possibile effettivamente vedere Benedict Cumberbatch indossare parte dell’armatura di Iron Man.

La scena in questione è quella in cui Iron Man e Spider-Man, interpretati rispettivamente da Robert Downey Jr. e Tom Holland, salvano Strange da Fauce d’Ebano. “C’erano più versioni di questo salvataggio”, ha detto McFeely. “Alcune erano, purtroppo, troppo fantastiche (e lunghe) per esser tenute. Ma comunque, si può sempre sognare…”