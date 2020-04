Channing Tatum, 40 anni e non sentirli

Attore, ballerino ed ex modello, Channing Tatum strega tutti con i suoi mille talenti. E lascia a bocca aperta con le 40 candeline che spegne, eterno ragazzino com’è. Per festeggiarlo nel migliore dei modi, domenica 26 aprile in prima serata Sky Cinema Romance propone La memoria del cuore , il film che lo vede assieme a Rachel McAdams in una love story da batticuore

Attore, ballerino, ex modello. Channing Tatum le ha fatte tutte e in ogni arte in cui si è cimentato è riuscito a primeggiare.

Domenica 26 aprile compierà 40 anni, nonostante il suo aspetto lo consacri a eterno trentenne!

Sky Cinema Romance ha deciso di festeggiarlo nel migliore dei modi, facendogli un regalo che in realtà lui fa a noi: propone infatti in prima serata La memoria del cuore, il film sentimentale e drammatico diretto da Michael Sucsy che lo vede in coppia assieme a Rachel McAdams.

Channing Tatum interpreta Leo, il marito di Paige. I due formano una coppia affiatata, sposi novelli come sono. Lavorano come artisti a Chicago, conducendo una vita intensa, ricca di soddisfazioni professionali e momenti focosi a livello di passione. Ma una nevicata diventa la causa di un incidente automobilistico da cui lui uscirà indenne mentre lei perderà la memoria a seguito di un grave trauma cranico.

Paige rimuove totalmente gli ultimi cinque anni della sua vita, compreso suo marito Leo che per lei diventa un perfetto sconosciuto. E lui dovrà quindi riconquistare l’amore di sua moglie, sfoggiando un romanticismo e una passione da batticuore.

Domenica 26 aprile in prima serata La memoria del cuore è l’appuntamento da non perdere. Per augurare buon compleanno a Channing Tatum e anche per godersi una serata che definire piacevole è riduttivo. Guardare La memoria del cuore per credere.