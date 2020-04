L'impero creato dalla finlandese Rovio intorno a Angry Birds, il gioco che dagli smartphone si è imposto dal 2009 come fenomeno (oltre 4 miliardi di download), ha vinto anche la scommessa dello sbarco al cinema, con un primo film, che nel 2016, ha incassato globalmente oltre 352 milioni di dollari. Con una cifra al box office così importante non poteva mancare un sequel che infatti è arrivato nelle sale nel 2019 distribuito sempre dalla Warner Bros. Ora è tempo di gustarsi questa seconda avventura anche in tv. Infatti arriva, per la prima volta sul piccolo schermo Angry Birds 2: Nemici Amici per Sempre (domenica 26 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno)

L'action comedy dal ritmo travolgente, pensata anche per i più piccoli, affronta con dolcezza temi universali come la paura dell'esclusione e dell'altro, il rispetto delle reciproche differenze e l'importanza del gioco di squadra. Conquista spazio anche il girl power con due nuovi personaggi. Nel gruppo di uccellini sempre guidato dal coraggioso ma insicuro Red (doppiato da Maccio Capatonda), arriva Silver, geniale laureanda in ingegneria, empatica e brillante, mentre a guidare i 'nemici' c’è Zeta, intraprendente capo dei volatili, che dall'isola delle Aquile, immersa nel ghiaccio, decide di appropriarsi delle più calde ed accoglienti isole dei maialini e degli uccellini.



Fra le voci italiane ci sono anche Alessandro Cattelan, Veronica Puccio, Alessandro Rossi, Massimo Bitossi e Claudia Catani.