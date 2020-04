Su Sky Cinema il weekend è con Totò

Sabato 25 e domenica 26 aprile su Sky Cinema Comedy vanno in onda i più amati film del Principe della risata, da Totò Sceicco a I tartassati, passando per Signori si nasce e 47 morto che parla.

di Marco Agustoni

Totò, un weekend da Principe

Preparatevi per un weekend di risate: sabato 25 e domenica 26 aprile Sky Cinema Comedy renderà omaggio a quello che è un po’ il suo “nume tutelare”, dato che si tratta del Principe della risata. Stiamo parlando ovviamente di lui, Antonio de Curtis, meglio noto come Totò, a cui il canale 309 di Sky dedicherà un intero weekend di programmazione.

Nell’arco di sole due giornate, gli amanti delle commedie avranno così l’occasione di vedere dei veri e propri cult del genere: da Fifa e arena a Totò sceicco, saranno messi in onda praticamente tutti i migliori film di Totò. Ecco di seguito le pellicole in programma su Sky Cinema Comedy.

I migliori film di Totò su Sky Cinema Comedy

Il Ratto delle Sabine

Aristide Tromboni è il capo di una compagnia teatrale alla disperata ricerca di ingaggi (e di quattrini). Per sbarcare il lunario, gli attori accettano di mettere in scena il dramma strampalato di un professore di paese.

Fifa e Arena

Qui Totò è Nicolino Capece, un tranquillo farmacista che, per un tragico errore, viene scambiato per un serial killer ed è costretto a darsi alla fuga.

Totò cerca casa

Beniamino Lomacchio è un impiegato del Comune di Roma che, dopo i bombardamenti del ’45, porta la famiglia a vivere in una scuola abbandonata. Gli occupanti vengono però sfollati e ricerca così la disperata ricerca di un alloggio, che porterà Totò ad andare ad abitare addirittura… nel Colosseo.

47 Morto che parla

Inizi del XX secolo, l’avaro barone Peletti eredita una cassetta piena di monete e gioielli preziosi dal padre, a condizione che metà venga devoluta per la costruzione di una scuola. Il barone non ha però intenzione di spartire il bottino e nega così l’esistenza della cassetta. Per fargli rivelare dove l’abbia nascosta, gli abitanti del posto architettano una messinscena per fargli credere di essere morto.

Totò cerca moglie

Una zia che abita all’estero annuncia al nipote Totò, scapolo convinto, di volergli combinare un matrimonio con la giovane Adelina. Per un equivoco, la foto inviata non è però della bella ragazza, ma di una donna… decisamente poco piacente. Al fine di evitare questo matrimonio, Totò si mette allora alla ricerca di una sposa alternativa.

Totò Sceicco

Un altro dei migliori film di Totò, in cui il nostro eroe è un maggiordomo che, per una serie di equivoci, si ritrova in Arabia, dove viene scambiato per il figlio di uno sceicco a capo dei ribelli che combattono contro la legione straniera.

Totò e le donne

Qui troviamo Totò nei panni del cavalier Filippo Scaparro, in quella che è una sorta di spassosa antologia delle lamentazioni degli uomini sulle donne di famiglia.

Il medico dei Pazzi

Felice Sciosciammoscia, sindaco di Roccasecca, viene costantemente raggirato dal nipote Ciccillo, che vive alle sue spalle. Un ulteriore inganno finisce per ficcare lo sventurato zio in una disavventura dai caratteri grotteschi.

Totò nella Luna

Strampalata commedia fantascientifica con Ugo Tognazzi nei panni di un aspirante scrittore che per un equivoco crede di essere prossimo alla pubblicazione, ma in realtà è solo prossimo a essere spedito sulla Luna dagli americani. Totò è il proprietario di una piccola casa editrice che per anni ha rifiutato i manoscritti del giovane. Indimenticabili i “cosoni”, parodia dei “baccelloni” de L’invasione degli ultracorpi.