5 curiosità sul film Twilight: Eclipse

“Twilight: Eclipse” è il terzo film tratto dalla saga di Stephenie Meyer, giunto al cinema nel 2010. Un titolo molto importante per i fan, dal momento che il triangolo tra Bella, Edward e Jacob si complica ulteriormente. A ciò si aggiungono i dettagli sul mondo dei vampiri e dei licantropi, presentati nel film precedente. Tutto ciò comporta nuovi rischi per Bella, sulle cui tracce c’è Victoria, una vampira nomade a caccia di vendetta. La giovane dovrà inoltre scegliere tra la propria storia con Edward e l’amicizia con Jacob. Il primo è infatti palesemente infastidito dalla presenza del licantropo nella sua vita. Il pericolo incombente però farà mettere da parte le loro rivalità.

I fan della saga conoscono benissimo questo capitolo, ma forse alcune curiosità sono sfuggite anche ai più attenti. Eccone alcune interessanti.

Il ruolo di Riley

C’è stata grande indecisione, in fase di casting, per quanto riguarda l’attore che avrebbe dovuto interpretare Riley. Nella pellicola compare Xavier Samuel, ma la scelta sarebbe potuta ricadere su uno tra altri due attori, decisamente più celebri. La sceneggiatrice Melissa Rosenberg avrebbe voluto Channing Tatum per la parte, a suo dire più adatto al ruolo. Per lo stesso personaggio si era inoltre fatto il nome di Tom Felton, ovvero il Draco Malfoy della saga cinematografica di Harry Potter.

La parrucca di Bella

Kristen Stewart ha dovuto indossare una parrucca nel corso delle riprese di “Twilight: Eclipse”. Il motivo è presto spiegato. Per poter girare un altro film, “The Runaways”, era stata costretta a tagliare i propri capelli. Per poter far tornare la chioma folta di Bella dovette dunque sopportare una parrucca sul set.

Il ruolo di Leah

Così come accaduto per Riley, anche il ruolo di Leah ha visto svariate pretendenti. La parte è stata infine assegnata a Julia Jones, ma i fan avrebbero potuto vedere questo ruolo ricoperto da Miranda Kerr o Vanessa Hudgens. Entrambe furono infatti prese in considerazione dalla produzione.

Recasting per Victoria

A causa di impegni lavorativi, fu necessario operare il recasting per il personaggio di Victoria. Inizialmente interpretata da Rachelle Lefévre, ha poi il volto di Bryce Dallas Howard in “Eclipse”. Una scelta forzata, dati gli impegni su un altro set della Lefévre. La figlia del celebre regista Ron Howard ha così avuto modo di mettersi ulteriormente in mostra nel mondo del cinema, prima di esplodere come stella di Hollywood.

Il diploma di Kristen Stewart

Al tempo delle riprese di “Twilight”, Kristen Stewart non aveva ancora completato il liceo. Sul set le venne dunque recapitato il diploma di scuola superiore per corrispondenza. Caso vuole che il documento le sia giunto una settimana prima delle riprese della scena del diploma di Bella.