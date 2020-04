L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) continua a porre un freno all’industria cinematografica. Tanti i film rimandati, da “No Time To Die” a “Fast & Furious 9”, passando per film d’animazione, live action e molti altri. In questo caos di nuove date, pochi i film che vedono confermata la propria data d’uscita, come “Dune”, di Denis Villeneuve.

Ufficialmente posticipato anche l’ultimo lavoro di Stefano Sollima, regista italiano che prosegue la propria scalata americana, con grande successo. Dalla regia di “Romanzo criminale – La serie”, al film “ACAB – All Cops Are Bastards”, fino a “Suburra”, “Gomorra – La serie” e “Soldado”, al fianco di Benicio Del Toro e Josh Brolin. Le porte degli USA sono ormai spalancate per lui, come dimostra “Without Remorse”, nuovo film in uscita, con protagonista Michael B. Jordan.

Una pellicola che è la trasposizione dell’omonimo romanzo di Tom Clancy. Un titolo ufficialmente posticipato. La data ufficiale era fissata per il 18 settembre 2020. I fan dovranno invece attendere il 2 ottobre 2020 per poter apprezzare l’ultimo lavoro di Sollima. Un’attesa, tutto sommato, di poco conto, considerando quanto accaduto per altre produzioni.

Without Remorse, la trama

Un film molto importante, che testerà il terreno per la possibile creazione di un universo narrativo, cinematografico e televisivo, legato ai romanzi di Tom Clancy. “Without Remorse” è infatti uno dei romanzi del celebre scrittore ambientati nell’universo di Jack Ryan, con al centro però altri personaggi.

Si fa riferimento, nello specifico, a John Clark, legato a Jack Ryan perché ne è stato la guardia del corpo. Si tratta di un ex Navy Seal dell’esercito americano, che si ritrova a dover fronteggiare il dolore per la perdita di sua moglie. La donna è stata uccisa e Clark, annebbiato dal dolore, decide di dare il via a un sofferto cammino di vendetta. Non ha ormai nessun altro obiettivo nella vita se non individuare e punire gli assassini di sua moglie. Ben presto si renderà conto, però, che tutto ciò che gli è accaduto è in realtà parte di un grande disegno.