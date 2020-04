Hunger Games, arriverà il film prequel su Snow

L’amata saga di “Hunger Games”, tra i film tratti da libri più amati di sempre, non è ancora conclusa. L’autrice, Suzanne Collins, è infatti pronta a pubblicare un prequel, che giungerà in libreria il 19 maggio 2020. Nonostante il testo non sia ancora disponibile, è facile prevederne il successo, al punto che ne è stata già confermata la versione cinematografica.

“Hunger Games” avrà dunque un nuovo film, che farà però un passo indietro, prima che la saga di Katniss Everdeen abbia inizio. La notizia è ufficiale e a occuparsi della regia del film sarà Francis Lawrence, già responsabile degli ultimi film della serie con protagonista Jennifer Lawrence.

La trama del film si baserà dunque sulle pagine di “The Ballad of Songbirds and Snakes”. Non vi sarà spazio, ovviamente, per Katniss, con la necessità di scegliere un cast del tutto nuovo. Il film mostrerà infatti un giovane Coriolanus Snow. Il villain della saga principale sarà infatti il protagonista del nuovo libro della Collins.

The Ballad of Songbirds and Snakes, la trama

Il libro sarà ambientato ben 64 anni prima rispetto agli eventi occorsi nella trilogia di “Hunger Games”. Ci si cimenterà in un viaggio interessante, scoprendo un lato nascosto del dittatore Snow. Verrà presentato come un adolescente. Dentro di sé si sprigiona un desiderio incontrollabile. Intende trovare qualcosa di diverso, che non riesce a individuare nella propria famiglia, un tempo privilegiata e ora caduta in disgrazia.

Ha 18 anni e tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo dell’eroe. Si ritroverà a ricoprire il ruolo di mentore, da poco introdotto per rendere più spettacolari gli Hunger Games. Tutte le speranze della famiglia sono sulle sue spalle. Snow ha però ricevuto l’ingrato compito di fare da mentore al tributo proveniente dal dodicesimo distretto. Proprio come nella saga amata, anche in questo libro (e dunque film) i tributi dei distretti più poveri sono quelli dati automaticamente per spacciati. Snow dovrà dimostrare d’essere un mentore brillante ma, al tempo stesso, sarà dura per lui non legarsi al proprio tributo.