I migliori film di Amber Heard

di Paolo Nizza

Negli ultimi mesi, il nome di Amber Heard è stato associato più alle news legate al divorzio con Johnny Depp che alle produzioni cinematografiche. E non è certo questo lo spazio per parlare di una questione così complessa e dolorosa che riguarda molto di più l'aula di un tribunale che non una sala cinematografica. Ci limiteremo quindi a stilare una personale classifica dei migliori film interpretati da quest’attrice, di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche nata a Austin, Texas, il 22 aprile del 1986.

La Classifica dei migliori film con Amber Heard

6. Machete Kills (2013)

REGIA: Robert Rodriguez

ATTORI: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Sofía Vergara

Amber Heard è Blanca Vasquez, nome in codice Miss San Antonio in questo rutilante secondo capitolo delle gesta del rude messicano interpretato da Danny Treyo e nato dal finto trailer di Grindhouse. L’incontro tra Machete e Amber è da antologia del cinema di genere in un’epifania di tacchi a spillo, abiti di paillette e armi da fuoco e da taglio. Perché al netto della lacca e del decolleté, Blanca è capace con una carabina di inchiodare un coniglio sui pattini.

5. The Informers - Vite oltre il limite (2008)

REGIA: Gregor Jordan

ATTORI: Billy Bob Thornton; Kim Basinger, Mickey Rourke, Winona Ryder, Brad Renfro

Trasposizione cinematografica di Acqua dal sole, raccolta di brevi racconti scritti da Bret Easton Ellis. Insieme a un cast di stelle (per la prima volta Rourke e Basinger tornano a recitare insieme dopo il successo di 9 Settimane e Mezzo) troviamo una giovane Amber Heard. L’attrice, fan del libro, recita quasi sempre senza veli

4. The Rum Diary-Cronache di una Passione (2011)

REGIA: Bruce Robinson

ATTORI: Johnny Depp, Aaron Eckhart

Galeotto fu il set. Secondo Entertainment Tonight fu proprio durante le riprese di The Rum Diary, che Johnny Depp e Amber Heard iniziarono la loro relazione, poi naufragata tra cause, avvocati e tribunali. Per la seconda volta dopo Paura e Delirio a Las Vegas, Depp torna a lavorare su un soggetto tratto da un romanzo di Hunter S. Thompson. Amber interpreta la bellissima e fatale Chenault, divisa tra due amori.

3. Drive Angry (2011)

REGIA: Patrick Lussier

ATTORI: Nicolas Cage, William Fichtner, Billy Burke, David Morse, Todd Farmer

L’importante è esagerare Soprattutto se reciti in un film in cui il protagonista è Nicolas Cage in versione ossigenata che interpretata un criminale scappato dall’inferno, che nel tempo libero si diletta a bere dal teschio di un satanista. Al solito, la bellezza di Amber Heard è abbacinante. Nel Ruolo di Piper, l’attrice coniuga alla perfezione action e glamour, sciorinando occhiate assassine e parolacce. Colonna sonora strabordante che spazia dai Peaches ai T Rex di Marc Bolan. Non a caso Drive Angry pare sia uno dei fllm preferiti di Axl Roses.

2. Aquaman (2018)

REGIA: James Wan

ATTORI: Jason Momma, Nicole Kidman, Patrick Wilson

Aquaman è un grande Supereroe, soprattutto perché in questo film è interpretato da Jason Momoa. Ma Amber Heard, non gli è da meno: è una super eroina che non ha nulla da invidiare agli uomini. Inguainata in una stilosa e potentissima tutina verde smeraldo, l'ex moglie di Johnny Depp interpreta la potentissima Mera, figlia del re Nereus e principessa del regno acquatico di Xebel. Grazie alla caparbietà di questa volitiva eroina dai capelli rossi e dalla capacità di manipolare l'acqua, Aquaman accetterà il suo destino. Il solitario lupo di mare vincerà la sua naturale ritrosia e affronterà le prove per diventare l'eroe dei due mondi.

1. The Ward- Il Reparto (2011)

REGIA: John Carpenter

ATTORI: Mamie Gummer, Danielle Panabaker, Lyndsy Fonseca, Jared Harris

A nostro avviso, la miglior performance attoriale di Amber Heard. Un piccolo grande film diretto dal Maestro John Carpenter. Ambientato in Oregon, negli anni Sessanta, e tutto declinato al femminile. Un viaggio alla scoperta del seme della follia. Sulle note di una colonna sonora da brividi, Amber, piromane incallita, attraversa corsie, corridoi, stanze di un malevolo ospedale psichiatrico. Ma come sempre accade negli horror di qualità, le cose non sono mai come sembrano