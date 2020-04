In un periodo delicato per il mondo del cinema, data l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA), l’hype dei fan è in costante aumento. Si attendono informazioni e soprattutto anticipazioni in merito ai film in programma e in lavorazione. Basti pensare alle prime foto di “Dune”, di Denis Villeneuve. All’elenco dei titoli più attesi si aggiunge di diritto “Jurassic World 3”. Il terzo capitolo del rilancio della celebre saga, con protagonista Chris Pratt, promette d’essere sorprendente come il primo. Il ritorno del cast originale garantisce un effetto nostalgia e anche una certa qualità, per un film che dovrà di fatto chiudere un cerchio.

I dinosauri sono liberi di muoversi nel mondo, riproducendosi e, potenzialmente, dando inizio a una forzata convivenza con l’uomo. Sul web non mancano le teorie, con il regista Colin Trevorrow che, di tanto in tanto, regala ai fan alcune immagini dal set. Due di queste propongono anticipazioni non di poco conto.