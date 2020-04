Festival di Venezia si farà: le date

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ha di fatto posto un chiaro stop all’industria del cinema. Tanti i film rinviati, da “No Time To Die” a “Fast & Furious 9”. Altri invece, come “Dune”, conservano la propria data d’uscita iniziale. Il blocco dell’industria riguarda però anche l’ambito delle manifestazioni cinematografiche. Basti pensare al rinvio a data da destinarsi del Festival di Cannes.

Vi erano forti dubbi anche per il Festival di Venezia, atteso dal 2 al 12 settembre 2020. Impossibile prevedere cosa accadrà da qui ad alcuni mesi, anche se è certo che per allora l’Italia sarà entrata nella “fase 2”. Per questo motivo l’organizzazione ha deciso di confermare il celebre Festival del Cinema: “Noi andiamo avanti con il nostro programma”. Queste le parole del presidente Cicutto.

Festival di Venezia confermato

La Biennale di Venezia ha confermato le date relative alla Mostra del Cinema. La 77a edizione del Festival, diretta da Alberto Barbera, si svolgerà senza rinvii dal 2 al 12 settembre 2020. Sarà però necessario proporre una versione in parte rimaneggiata della manifestazione cinematografica, tenendo conto del pericolo rappresentato dal coronavirus.

In merito si è espresso Roberto Cicutto, presidente della Biennale: “Venezia potrà rappresentare un grande laboratorio. Con un contingentamento delle presenze in sala, anche altre iniziative potranno avere luogo. È ovvio che gestire 6-7 luoghi circoscritti non sia lo stesso che farlo per migliaia di sale su tutto il territorio nazionale”.

Nelle ultime settimane si è inoltre parlato della possibilità di una collaborazione tra il Festival di Venezia e il Festival di Cannes. Quest’ultimo, considerando le date che solitamente ne segnano lo svolgimento, sta incontrando serie difficoltà nel programmare il proprio svolgimento. Dopo aver categoricamente escluso l’ipotesi di una trasmissione in streaming della manifestazione, è stato espresso un grande apprezzamento per la vicinanza mostrata da altre importanti organizzazioni.

Cicutto ha spiegato come tutto sia ancora possibile: “Tutto può essere studiato, anche se trovo sconcertante come Fremaux continui a dire di star studiando la situazione, senza dire esattamente cosa voglia fare. Noi andiamo avanti col nostro programma”.