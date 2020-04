5 curiosità su George Takei, Sulu di Star Trek

George Takei è il celebre volto di Sulu nell’amata serie “Star Trek” ma anche molto di più. Nato nel 1937 a Los Angeles, ha origini giapponesi e, nel corso della sua lunga carriera, si è distinto per il suo attivismo sociale. Il suo lavoro sullo schermo ha fatto da apripista agli interpreti asiatici che lo hanno seguito. Seppur nato a Los Angeles, i suoi tratti rappresentavano una rarità per Hollywood. Si è imposto negli anni ’60, recitando al fianco di attori come Richard Burton, Alex Guinness e Cary Grant. Prende parte nel ’64 a un episodio della serie “Ai confini della realtà”, ma sono i 52 episodi di “Star Trek” a farlo entrare nel cuore dei fan, dal 1966 a oggi. Ecco alcune curiosità per riuscire a conoscere meglio un vero e proprio mito, l’intramontabile George Takei.

Seconda Guerra Mondiale

Nel 1942 lui e la sua famiglia vennero spediti a Rohwer, un campo di internamento in Arkansas, riservato ai nippo-americani. L’attacco a Pearl Harbour portò a questa triste pagina della storia americana, che Takei non intende dimenticare e che, in svariati modi, ha aiutato a ricostruire. Da adolescente si è particolarmente interessato alla drammatica vicenda, tentando di studiarne cause e aspetti. Nessun libro di storia però sembrava essere d’aiuto e fu suo padre a fornirgli una sofferta ricostruzione. Dopo l’Arkansas, vennero trasferiti in California, presso il Tule Lake War Relocation Center. Un tema trattato anche nella seconda stagione di “The Terror”, serie TV che vedrà tra i protagonisti anche Takei.

L’asteroide Takei

George Takei ha ufficialmente trovato il proprio posto nello spazio. Nel 2007 il CSBN, il Committee on Small Body Nomenclature dell’International Astronomical Union, ha deciso di rinominare un asteroide, sito tra Marte e Giove, con l’appellativo “7307 Takei”. Asteroide scoperto nel 1994 da due astronomi giapponesi. Va ad aggiungersi ad altri dal celebre nome, dedicati a Elvis Presley, Joe DiMaggio, Isaac Asimov e Robert Heinlein, per fare alcuni esempi.

Order of the Rising Sun

Nel 1994 Takei ha ricevuto una delle più alte onorificenze del Giappone, la quarta per importanza. Si tratta dell’Order of the Rising Sun, conferitogli per aver lavorato a migliorare i rapporti esistenti tra gli Stati Uniti d’America e il Giappone.

Un futuro da architetto

La sua vita avrebbe potuto essere molto diversa. Suo padre avrebbe voluto lui diventasse un architetto. Lavorando nel campo dell’edilizia, sognava un giorno di poter avviare un’impresa, grazie alla quale progettare e sviluppare edifici. Dopo i primi due anni di studi, però, il cuore di Takei iniziò chiaramente a battere per la recitazione.

Attivista LGBT

Tante le battaglie civili portate avanti. George Takei è un noto attivista per i diritti LGBT. Questo lo ha portato a ottenere l’LGBT Humanist Award nel 2012, conferitogli dall’American Humanist Association.