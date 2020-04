Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 18 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 18 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Men in Black: International, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quarto capitolo della saga fanta-action, che dice addio a Will Smith e Tommy Lee Jones. Tessa Thompson interpreta una giovane che per tutta la sua vita ha dato la caccia ai MIB. Riuscita a entrare nell’agenzia segreta, si ritrova al fianco di Chris Hemsworth. I due dovranno risolvere un caso spinoso che potrebbe minare le sorti della Terra.

Kalifornia, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Brad Pitt, Juliette Lewis e David Duchovny protagonisti di un road movie sui generis. Un giornalista e una fotografa si cimentano in un viaggio per visitare i luoghi nei quali sono stati commessi dei celebri delitti.

Hunter Killer – Caccia negli abissi, ore 21:15 su IoRestoACasa 2

Film con protagonisti Gerard Butler e Gary Oldman. Il capitano di un sottomarino si ritrova a dover scongiurare un colpo di stato in Russia. Se dovesse fallire, potrebbe avere inizio la Terza Guerra Mondiale.

Fast & Furious 7, ore 21:15 su Premium Energy

Ultima apparizione per Paul Walker, prematuramente deceduto in un incidente d’auto. Anche il suo personaggio saluta i propri compagni di viaggio in questo settimo, spettacolare capitolo della fortunata saga action con Vin Diesel.

Film thriller da vedere stasera in TV

5 è il numero perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film adattamento della graphic novel omonima di Igort, che è anche regista di questa pellicola. Protagonista è Toni Servillo, affiancato da Valeria Golino, suo passato amore nel film, e Carlo Buccirosso, ex partner. Il trio è impegnato in una caccia all’assassino del figlio di Servillo, morto in circostante misteriose.

Suddenly, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

La vita del Presidente degli Stati Uniti è in pericolo in questo thriller con protagonista Ray Liotta. Un ex eroe di guerra dovrà riuscire a fermare l’attentato ideato da quattro sicari dei Servizi Segreti.

The life of David Gale, ore 21:15 su Premium Emotion

Thriller giudiziario con protagonista Kevin Spacey. Il tema principale è quello della pena di morte, cui viene condannato un docente di filosofia, che però si dichiara fermamente innocente.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

La strada per El Dorado, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Viaggio nel Nuovo Mondo, in un film d’animazione ormai divenuto cult. Ambientato nel 1519, con due imbroglioni, fuggiti da un galeone spagnolo, a caccia di un leggendario tesoro presente nella città di El Dorado.

Film comici da vedere stasera in TV

Un computer a 4 zampe, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia con protagonista di un piccolo terrier. Alex affida al suo cane un floppy disk di fondamentale importanza. È il suo ultimo gesto prima d’essere ucciso. All’interno del dischetto vi sono le indicazioni per giungere a un milione di dollari.

Modalità aereo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Lillo e Paolo Ruffini sono i protagonisti di questa commedia diretta da Fausto Brizzi[IM1] . [IM2] Due inservienti dell’aeroporto si impossessano di un particolare cellulare. Questo appartiene a un ricco imprenditore, della cui arroganza i due intendono vendicarsi.

The Blues Brothers, ore 21:15 su IoRestoACasa 1

John Belushi e Dan Aykroyd protagonisti di una commedia cult, diretta da John Landis. Tutto ruota intorno alla musica in questa pellicola, nella quale due fratelli decidono di rimettere in piedi la loro storica band, viaggiando per l’America, tra avventure folli.

Crazy & rich – 1^ TV, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Commedia romantica che mette a confronto due mondi culturalmente distanti, quello orientale e occidentale. L’erede cinese di una casa reale si ritrova a presentare la sua fidanzata alla famiglia, scatenando non pochi contrasti.

Il peggior Natale della mia vita, ore 21:15 su Premium Comedy

Fabio De Luigi e Diego Abatantuono sono i protagonisti di un’esilarante commedia natalizia. Un maldestro genero si ritroverà a vivere un numero infinito di disavventure nella casa dei suoceri.

Film romantici da vedere stasera in TV

Parlami d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Esordio alla regia per Silvio Muccino. Sasha è cresciuto in una comunità di recupero e cerca di rifarsi una vita, provando a conquistare la ragazza di cui è innamorato.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Piccolo, Grande Aaron, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Steven Soderbergh racconta l’America della Grande Depressione, in un film con Adrien Brody. Aaron ha 12 anni e reagisce con coraggio alla difficile situazione nella quale si ritrova la sua famiglia.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Interstellar, ore 21:15 su Premium Cinema

La Terra sta per morire ma ciò che resta della NASA ha in serbo un ultimo asso nella manica. Si tratta di una missione folle, che porterà una navicella all’interno di un buco nero, che sembra essere stato posto lì da qualcuno pronto ad aiutare gli umani. Christopher Nolan dirige un ottimo cast, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain.

