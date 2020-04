Buon compleanno Carolina Crescentini! 40 anni portati “wow”!

Sabato 18 aprile spegne 40 candeline l’attrice Carolina Crescentini e Sky Cinema Romance per festeggiarla propone due appuntamenti imperdibili proprio con lei. In prima e seconda serata i titoli in onda sono Parlami d’amore e Generazione 1000 euro, due pellicole che la vedono protagonista. Tanti auguri a lei e buona visione a voi!

Carolina Crescentini spegne 40 candeline, compiendo quattro decenni tondi tondi sabato 18 aprile.

Per augurarle buon compleanno, Sky Cinema Romance ha pensato di augurare a voi buona serata, proponendo due imperdibili appuntamenti che vedono lei come protagonista d’eccezione.

Sabato 18 aprile in prima e seconda serata andranno in onda Parlami d’amore e Generazione 1000 euro, due commedie che parlano di crescita, formazione e precariato, sia sul piano professionale sia su quello sentimentale.

Parlami d’amore è la commedia del 2008 che vede il debutto alla regia di un lungometraggio di Silvio Muccino. Silvio Muccino interpreta Sasha, figlio di genitori tossici che lo hanno cresciuto in una comunità di recupero e, alla loro morte, lo hanno abbandonato in balia del suo dolore. Sasha è da sempre innamorato della bella Benedetta (Carolina Crescentini), ricca e viziata figlia di un benefattore della comunità di recupero in cui lui è cresciuto. Chiederà aiuto a Nicole per conquistarla e per imparare quei trucchi di seduzione che potrebbero fare breccia nel suo cuore.

Si passa poi a Generazione 1000 euro, la commedia che mette a titolo e analizza la generazione del precariato. A Milano un gruppo di giovani neolaureati cerca di sbarcare il lunario. Matteo è un genio della matematica che per tirare a campare lavora nel reparto marketing di un'azienda che sta per tagliare il personale. Il suo coinquilino Francesco mette in pratica la sua passione per i film arte facendo il proiezionista in un cinema. Lasciato dalla fidanzata tirocinante in attesa di asportare il suo primo pancreas nel reparto di chirurgia, Matteo perde i punti cardine dell’amore e anche della sicurezza economica, abbandonato dal terzo coinquilino che contribuiva alle spese. Qui Carolina Crescentini interpreta Angelica, la nuova direttrice dell’azienda in cui lavora Matteo.

Due pellicole che mescolano amore, ironia, intelligenza e tanta attualità, ecco perché Parlami d’amore e Generazione 1000 euro sono titoli da non perdere.

Vi aspettano sabato 18 aprile su Sky Cinema Romance per festeggiare i 40 anni di Carolina Crescentini e per offrirvi una serata perfetta, tra batticuore sentimentale e divertimento puro.