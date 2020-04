10 curiosità su Twilight: New Moon

Ecco alcune curiosità per guardare “Twilight: New Moon”, con Robert Pattinson e Kristen Stewart, con occhi diversi

“Twilight: New Moon” prosegue la narrazione della complessa storia d’amore tra Bella ed Edward. Un triangolo amoroso, a dire il vero, che coinvolge anche Jacob. Due creature sovrannaturali che si contendono l’amore di una giovane. Bella sta per compiere 18 anni, il che la pone in un grave pericolo. Edward e la sua famiglia dovranno tentare a ogni costo di proteggerla, in un capitolo che analizza ulteriormente il mondo dei vampiri, presentando antiche e temibili creature.

Per quanto si tratti di una delle saghe più famose del cinema, degli ultimi 20 anni, vi sono ancora alcune curiosità che molti fan non conoscono. Eccone dunque 10 per riguardare la pellicola con occhi diversi.

La trasformazione di Taylor Lautner

Tanti i cambiamenti richiesti a Taylor Lautner per il ruolo di Jacob. Nel secondo romanzo della saga infatti il suo personaggio subisce dei palesi stravolgimenti fisici. La prima cosa che l’attore ha fatto dopo la conclusione delle riprese del primo film è stato iscriversi in palestra, assumendo un personal trainer. Ha dovuto diventare molto più grosso, arrivando a consumare, ogni giorno, 4mila calorie, mangiando pasti ogni 2 ore. A ciò si sono aggiunti allenamenti estenuanti e costanti. La produzione aveva preso in considerazione Michael Copon per la parte. Un recasting dovuto proprio ai dubbi relativi al fisico del giovane attore. Lautner ha però sorpreso tutti, confermandosi nel ruolo di Jacob. In alcune scene ha dovuto inoltre indossare delle particolari solette nelle scarpe, così da apparire molto più alto di Kristen Stewart.

I licantropi

“Twilight: New Moon” non approfondisce soltanto il mondo dei vampiri. Uno sguardo ravvicinato viene garantito anche a quello dei licantropi. La produzione ha preteso che tutti gli attori partecipanti alle audizioni avessero con sé i documenti comprovanti il loro essere dei Nativi americani.

Bella sott’acqua

Una scena drammatica vede Bella sprofondare nelle gelide acque. Immagini che hanno fatto temere il peggio ai fan. Tutto si risolve per il meglio ma Kristen Stewart ha dovuto lottare per evitare un dettaglio a dir poco spaventoso. Il regista era infatti intenzionato a farle mettere dei pesi nelle tasche, così da rendere la sua discesa verso il fondo più realistica. Qualcosa che terrorizzava l’attrice, il che ha portato il regista a provare la scena in prima persona. Dopo essersi reso conto di quanto terrificante fosse, l’idea è stata rapidamente archiviata.

La premiere del film

“Twilight: New Moon” venne presentato al mondo il 16 novembre 2009. Un giorno non scelto a caso, considerando come quella fosse una notte di luna nuova.

La furia di Jasper

Jackson Rathbone interpreta Jasper Hale nella saga di “Twilight”. In una scena che i fan ben ricordano, il suo personaggio non riesce a placare la propria sete di sangue. Si scaglia dunque verso Bella, tentando di morderla. L’attore ha spiegato d’essersi calato fin troppo nella parte, al punto da chiedere a Peter Facinelli e Kellan Lutz di trattenerlo. La Stewart pensò davvero di poter subire un attacco dal collega.

La super velocità di Edward

Il regista volle rappresentare le capacità di Edward, in grado di raggiungere velocità disumane. Nella scena in cui lui e Bella sono nel truck, alla guida c’è in realtà la controfigura dell’attore, vestito come lui. Robert Pattinson è invece nascosto all’occhio della telecamera, in attesa di ricevere il segnale.

Problemi con le parrucche

Chi potrebbe dimenticare gli improbabili capelli di Jacob in una particolare scena. Lautner ha dovuto ovviamente indossare una voluminosa parrucca, che ha fortemente detestato, come dichiarato in seguito. Anche Nikki Reed fu costretta a indossarne una. Ciò è dovuto ai problemi relativi al primo “Twilight”. Per tingere i propri capelli dovette subire un processo lungo 36 ore. I suoi capelli ne risultarono danneggiati e iniziarono a cadere. Nel secondo capitolo si optò dunque per una parrucca.

Il libro preferito di Bella

Kristen Stewart, che nella saga interpreta il personaggio di Bella, ha dichiarato d’aver particolarmente apprezzato “Twilight: New Moon”, essendo la rappresentazione del suo libro preferito della saga della Meyer: “Ho la possibilità di toccare il mio punto più basso e più alto in questo capitolo”.

Michael Sheen

Michael Sheen interpreta Aro. Un ruolo cruciale all’interno della saga, della quale l’attore non sapeva nulla. Ha infatti accettato la parte unicamente per accontentare sua figlia, grande fan della saga letteraria della Meyer.

Dakota Fanning

Per il ruolo di Jane venne scelta Dakota Fanning. L’attrice, allora 15enne, venne selezionata senza aver preso parte a un regolare casting (così come Pattinson). I fan della saga però insorsero contro l’attrice, ritenendola non adatta al ruolo. Molte le lettere di proteste inviate al regista Chris Weitz.