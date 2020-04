Bastano carta, matita e una connessione internet per diventare i prossimi disegnatori di casa Disney. Gli animatori degli studios intrattengono i fan online mostrando come disegnare in pochi passaggi i beniamini delle pellicole animate più amate. GIOCA CON NOI E RISPONDI AL QUIZ

di Floriana Ferrando

Una serie di video tutorial con protagonisti i disegnatori di casa Disney per ingannare la noia da quarantena legata all’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): è l'iniziativa #DrawWithDisneyAnimation, che mostra come dare vita a Olaf di Frozen, Simba de Il Re Leone e altri personaggi animati. Come ti disegno Elsa di Frozen Si parte dallo sguardo, si prosegue con il sorriso e si finisce con la treccia. Elsa, la beniamina di Frozen - Il regno di ghiaccio e sequel, sbaraglia la concorrenza dei colleghi animati: fra i video tutorial #DrawWithDisneyAnimation, a registrare il maggiore successo è quello ispirato alla principessa di Arendelle. 33 minuti di registrazione e quasi 200 mila visualizzazioni in due settimane dalla pubblicazione su YouTube: il disegnatore Wayne Unter, dal 2005 nel team dei Walt Disney Animation Studios, svela i segreti del mestiere per dare vita al personaggio del film del 2013 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, suggerendo trucchi e stratagemmi per ottenere la migliore versione di Elsa. Non mancano, poi, le video istruzioni dedicate alla sorella Anna (IL VIDEO), alla renna Sven (IL VIDEO) e al buffo pupazzo di neve Olaf (IL VIDEO).

Dalla Sirenetta al Re Leone

Nel progetto dei Disney Studios pensato per affrontare al meglio questo periodo di clausura, c’è spazio anche per i cartoni animati di ieri. Mentre la casa di produzione - dopo il successo del remake de Il Re Leone - si prepara a portare nelle sale il live action de La Sirenetta, l’animatore Mark Henn insegna al pubblico di YouTube come disegnare i due protagonisti Simba e Ariel. Avreste mai detto che bastassero solo una manciata di minuti per dare vita alla figlia del Re Tritone? Per ricreare la figura del leoncino, invece, sono necessarie un po’ più di tecnica e precisione: partendo da una serie di tratti e figure geometriche apparentemente slegate fra loro, dopo un colpo di gomma da cancellare, ecco svelato il musetto del celebre felino (IL VIDEO).

Il video tutorial Disney

Se invece di riproporre i personaggi Disney desiderate imparare l’arte della caricatura, ecco servito un tutorial ad hoc: il disegnatore Michael Woodside mostra come realizzare il ritratto umoristico di un volto, spiegando quali sono gli elementi da rafforzare e i tratti su cui calcare (o meno) la mano. Per la sua dimostrazione, Woodside sceglie di creare una buffa versione del patron Disney, il mitico Walt. Il lavoro è stato realizzato in occasione del Walt Disney Animation Studios’ Annual Caricature Show, l’appuntamento di inizio primavera (quest’anno tenutosi da remoto) in cui i disegnatori Disney si divertono a ritrarre in versione caricaturale i colleghi animatori.

