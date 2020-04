di Paolo Nizza

Si sa: “Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare” E nessuno è più ostinato e volitivo di luto Blutarsky, quando si tratta di divertire e di divertirsi. In fondo, basterebbe la presenza di John Belushi per comprendere perché Animal House a più di 40 è ancora una delle commedie americane più esilaranti di tutti i tempi, Vedere Bluto trasformarsi in uno Sparacibo (anche se la battuta in originale era “I'm a zit”, ossia “sono un foruncolo”) o bere in un’unica sorsata un’intera bottiglia di Jack Daniel’s resta sempre un’esperienza spaventosamente divertente. Per non parlare del Toga Party, la festa a cui tutti, almeno una volta nella vita abbiamo sognato. Non a caso il mitico Toga! Toga!" gridato a squarciagola dagli studenti della confraternita degli studenti della Delta Tau Chi" è stata inserita nel 2005nella lista delle cento migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi stilata dall'American Film Institute, nella quale figura al 82º posto,

E poi, come non ricordare il primo piano di Tom Hulce, che (6 anni prima di indossare la parrucca di Wolfgang Amadeus Mozart) non sa se dar retta all’angelo o al diavolo. Insomma la prima collaborazione tra il regista John Landis (che veniva da Slok e Ridere per Ridere) e John Belushi è entrata di diritto nella storia del cinema. E infatti i due torneranno a lavorare insieme in un'altra pellicola epocale The Blues Brothers. Insomma, al netto delle 200 comparse scritturate e addirittura alle 800 persone utilizzate per la parata finale, la visione di Animal House resta una panacea contro la tristezza. E anche se chiusi in casa e pressoché impossibile non muovere almeno un piede, quando Otis Day & The Knights iniziano a suonare Shout

Animal House: Le curiosità sul film

Donald Sutherland, unico attore famoso del cast in Animal House interpreta il Professor Dave Jennings che cita John Milton e va a letto con la studentessa Katy (Karen Allen). Improvvidamente l’attore scelse un cachet fisso (50.000 dollari per due giorni di riprese) perdendo i 14 milioni di dollari che avrebbe ricevuto se avesse invece accettato la percentuale sugli incassi futuri del film, che arrivarono a 141 milioni di dollari

John Landis non fu la prima scelta della produzione. Gli fu affidata la regia dopo il rifiuto di cineasti come John Schlesinger, Alan J. Pakula, Mike Nichols e George Roy Hill. L’autore della sceneggiatura e Harold Ramis. Ma la prima versione dello scripr era molto più trasgressiva e oltraggiosa e prevedeva addirittura la presenza di Charles Manson al college

Pentito di non aver detto di sì alle riprese del Laureato quando ricopriva lo stesso ruolo a Berkeley, William Beaty Boyd, rettore dell’università dell’Oregon concesse l’uso dei locali del campus – incluso il suo ufficio – al fittizio Faber College a condizione che l’università non fosse riconoscibile

Il Cast del Delta fu portato qualche giorno prima al college per calarsi con maggior realismo nel ruolo Gli attori, vennero invitati a non mischiarsi fra gli studenti del campus, accettarono l’invito di alcune ragazze per una festa della confraternita della SAE mouse. Gli studenti della vera confraternita trattarono con ostilità il cast e la situazione degenerò in una vera e propria rissa.