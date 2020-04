007, No Time To Die: nuova foto di Daniel Craig

Nuova foto dal set di No Time To Die, ultimo film di James Bond con protagonista Daniel Craig

C’era grande attesa da parte dei fan di 007 per il nuovo capitolo della celebre saga, “No Time To Die”. Un film decisamente importante, che andrà a porre la parola fine al lungo arco narrativo di Daniel Craig, che ha avuto il merito di “sporcare” un po’ il personaggio, offrendo una proposta action più in linea con il nuovo corso del cinema di genere. Ha interpretato James Bond in quattro pellicole: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. È ora pronto a dire addio alla celebre spia, ma l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA)

ha costretto la produzione a rimandare l’uscita al cinema. Un rinvio di ben sette mesi, con nuova data fissata per il 12 novembre 2020.

007, No Time To Die: foto dal set

Se per la pellicola occorre attendere ancora a lungo, sul web la produzione diffonde degli scatti, così da far aumentare l’hype del pubblico.

Una nuova foto dal set di “No Time To Die” mostra James Bond nella sede dell’MI6. L’attore Daniel Craig è impegnato a discutere con il regista Cary Fukunaga, noto per titoli come “Jane Eyre”, con Michael Fassbender, “Beasts of No Nation”, con Idris Elba, e la prima stagione di “True Detective”, con la coppia composta da Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

La voglia di cimentarsi in quest’ultimo capitolo non fa che aumentare, soprattutto ascoltando le dichiarazioni dei protagonisti. Lea Seydoux ha infatti spiegato al pubblico come questo titolo sarà caratterizzato da una fortissima carica emotiva, promettendo fiumi di lacrime.

No Time To Die, la trama

James Bond si è ormai ritirato dal servizio. La sua esistenza si svolge in maniera serena, circondato dallo splendore della natura in Giamaica. I pericoli del suo lavoro da spia sono ormai lontani. La pace duramente conquistata non è però destinata a durare a lungo.

Felix Leither, un suo vecchio amico, lo raggiunge per chiedergli aiuto in una delicata missione. I due dovranno liberare uno scienziato rapito. L’impresa si rivela però più rischiosa del previsto. Bond si ritroverà infatti sulle tracce di un nuovo villain, in possesso di una tecnologia che potrebbe compromettere le sorti dell’intero pianeta.