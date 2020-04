Emma Watson, 10 curiosità sull'attrice di Harry Potter

Dieci curiosità per il trentesimo compleanno (il 15 aprile) di Emma Watson, l’attrice diventata oramai un idolo del cinema per le sue interpretazioni di Hermione e Belle. Non perdere su Sky Cinema Suspense due suoi film; Regression e Colonia . Appuntamento martedì 15 aprile in prima e seconda serata

di Massimo Vallorani

Emma Watson compie 30 anni

Abbiamo conosciuto Emma Watson ed imparato ad amarla quando, ancora bambina (aveva appena nove anni), interpretava la strega Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter. Sono passati ventun anni da quella prima apparizione sul grande schermo e, adesso che l’attrice compie 30 anni (il 15 aprile), molte cose sembrano cambiate per lei. Il successo mondiale, ottenuto grazie ai film della saga di Harry Potter, non le hanno certo montato la testa. Anzi l’attrice ha usato la fama raggiunta per continuare a porsi sempre nuove sfide nel mondo del cinema,



La carriera cinematografica

Dopo aver interpretato ben 8 film della saga di Harry Potter, nel 2011 ha avuto il suo primo ruolo accanto ad un cast stellare, per Marilyn di Simon Curtis. Nel 2012 ebbe il ruolo di co-protagonista nel film indipendente Noi siamo infinito. Nel 2013 è poi arrivato il momento di lavorare con Sofia Coppola in Bling Ring, ed è apparsa in un cameo nel film di Seth Rogen Facciamola finita. Ha lavorato poi con Darren Aranofsky in Noah a fianco di Russel Crowe, è stata Belle in La Bella e la Bestia, e la protagonista del thriller drammatico The Circle. L’ultima sua apparizione sul grande schermo è nei panni di Meg March nel nuovo adattamento cinematografico di Piccole Donne, diretta per la prima volta da Greta Gerwig e accompagnata da un cast estremamente ricco: Saoirse Ronan, Timothee Chalamet e Meryl Streep.



Emma Watson, una donna impegnata

Emma Watson. oltre ad essere diventata una grande attrice, ha dimostrato anche di essere una donna impegnata e con grande personalità. È, per esempio, diventata una vera attivista in difesa dei diritti delle donne (è ambasciatrice per UN Women, il ramo ONU che si occupa di parità tra i sessi; Inoltre, diventando anche un’icona della moda, ha deciso di indossare soltanto capi eco sostenibili, dimostrando di prendere molto sul serio il problema dei cambiamenti climatici. Infine in una recente intervista rilasciata a Vogue Uk, ha dichiarato di essere di essere 'self-partnered' e felice, raccontando anche di quanto la società faccia pressione alle donne, soprattutto dopo i 30 anni: "C'è questo sanguinoso afflusso di messaggi subliminali in giro. Se non hai messo su casa, se non hai un marito, se non hai un bambino e hai compiuto 30 anni allora c'è qualcosa che non va. Così come se non hai un'incredibilmente e stabile carriera... C'è questa incredibile quantità di ansia legata ai 30 anni che deriva dalle aspettative della società.



Alcune curiosità su Emma Watson