Buon compleanno Emma Watson: 30 anni di successi!

Mercoledì 15 aprile in occasione del compleanno dell’attrice Emma Watson , Sky Cinema Suspense propone in prima e seconda serata Regression e Colonia . Due film imperdibili in cui tutto il talento di questa giovane attrice quasi neo-trentenne emerge

Sembra impossibile eppure Hermione Granger si appresta a spegnere 30 candeline.

L’attrice che l’ha interpretata nella celeberrima saga di Harry Potter, Emma Watson, compie appunto trent’anni.

Per festeggiarla, mercoledì 15 aprile Sky Cinema Suspense propone in prima e seconda serata due pellicole top che la vedono in prima linea sul set.

Si incomincia con Regression, thriller pieno di colpi di scena mozzafiato scritto e diretto da Alejandro Amenábar nel 2015 sul cui set la Watson è in coppia con Ethan Hawke. Quest’ultimo interpreta il detective Bruce Kenner che indaga sul caso di Angela Gray (interpretata da Emma Watson), una giovane ragazza che denuncia il proprio padre per molestie legate a riti satanici. Un giallo venato di noir, senza tralasciare anche il colore primario del brivido: rosso sangue…

Per non abbassare il livello di suspense, segue un altro titolo da pelle d’oca: Colonia.

Diretto da Florian Gallenberger nel 2015, questo film fonde mirabilmente tre diversi generi: il thriller, la storia romantica e la pellicola storica.

Ambientata nel 1973, racconta di Daniel e Lena, una giovane coppia tedesca che rimane coinvolta nel colpo di stato militare cileno nel momento in cui i sostenitori del deposto presidente Salvador Allende vengono catturati dai militari del generale Augusto Pinochet. Daniel verrà rapito dalla polizia segreta di Pinochet e Lena farà di tutto per salvare il suo grande amore.

Le tinte gialle di questo thriller si venano ancora del rosso ma stavolta di un rosso più tenue: il rosa che fa da fil rouge alle love story. Qui Emma Watson interpreta la protagonista, Lena, un personaggio nei cui panni riesca a calarsi con una naturalezza davvero incredibile. Quasi da far dimenticare Hermione Granger.

Entrambi i titoli, Regression e Colonia, sono disponibili anche nella collezione on demand.

Non perdete l’appuntamento con Emma Watson, su Sky Cinema Suspense mercoledì 15 aprile.