Robert Downey Jr. su Britney Spears: "Ascoltatela"

di Matteo Rossini

Nei giorni scorsi la voce di “Piece Of Me” ha pubblicato un post che ha subito catturato l’attenzione. Nelle scorse ore la stella di Hollywood ha ricondiviso lo scatto di Britney Spears conquistando immediatamente il web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Britney Spears: il post su Instagram

In questi giorni Britney Spears sta raccontando ai fan le sue giornate in casa: dagli esercizi in giardino per tenersi in forma alla visione di numerose pellicole per occupare il tempo. La Principessa del Pop (qui potete trovare tutte le foto più belle del fidanzato) ha deciso di gustarsi “Dolittle”, il film con protagonista Robert Downey Jr.

L’attore, classe 1965, interpreta un veterinario in grado di dialogare con gli animali che nella versione originale possono contare su alcuni degli artisti più famosi dello showbiz mondiale, tra questi Antonio Banderas, Rami Malek, Selena Gomez, Ralph Fiennes e Marion Cotillard.

La cantante di “Womanizer” ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che vanta quasi ventiquattro milioni di follower da ogni angolo del pianeta. La popstar ha consigliato la visone del film al pubblico, questo l’inizio del suo messaggio: “Questo è un film assolutamente da vedere! Robert Downey Jr. è così genuino che non potrete far altro che innamorarvi di lui. Gli animali sono così divertenti".