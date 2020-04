L'immortale, dove vedere il film

La pellicola diretta e interpretata da Marco D’Amore , ispirata al personaggio di Ciro Di Marzio di Gomorra - La serie e primo caso di spin-off che fa incrociare cinema e tv, arriva finalmente sul piccolo schermo. L'immortale andrà in onda su Sky Cinema Uno lunedì 13 aprile alle 21.15, su Now Tv e sarà disponibile su Sky On demand

Grande attesa per L'immortale, il film diretto e interpretato da Marco D’Amore che ha portato sul grande schermo il mitico personaggio di Ciro Di Marzio di Gomorra - La serie.

Si tratta di un appuntamento imperdibile non solo perché Ciro di Marzio è diventato leggenda ma anche per il primato interessante che segna questo progetto.

L’immortale, infatti, è il primo caso di spin-off da un lato e original story dall’altro che fa incontrare cinema e televisione, facendo intersecare strade che fino ad ora erano rimaste solo parallele. Due mondi che si uniscono in un esperimento ben riuscito che ci riporta davanti Ciro, immortale davvero come dice il titolo.

Un film basato sulla cross-medialità che fa da ponte di collegamento tra la quarta e la quinta stagione della serie.

Al centro di tutto c’è l’educazione “siberiana” di Ciro Di Marzio, quell’iter criminale che ha portato a maturazione un personaggio ibrido, uomo violento ma anche tenero e non privo di sentimenti come la compassione e l’amore.

Dopo che Genny gli ha sparato, il corpo di Ciro viene buttato in mare, nelle acque del Golfo di Napoli. Mentre Ciro va a fondo, a galla riemergono invece i suoi ricordi.

Un flashback torna al 1980 in pieno terremoto quando un palazzo crolla inesorabilmente sulle fondamenta e da sotto le macerie proviene il pianto di neonato. Un miracolo: è ancora vivo. Ed è lui, Ciro. Dieci anni dopo quel bambino è cresciuto, figlio di nessuno perché orfano. L’unica sua “madre” è quella Napoli che tanto ama ma che lo mette a dura prova, facendogli condurre una vita di espedienti costellata da eventi criminali.

Pian piano tutta la storia avvincente di quell’eroe anti-eroe che è Ciro torna a galla.

L’immortale è un appuntamento imperdibile per tutti quelli che hanno amato Gomorra - La serie e che adorano il buon cinema.

