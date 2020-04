La saga di “Twilight” è tra le più celebri del cinema moderno. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2008, adattando l’omonimo romanzo di Stephenie Meyer, pubblicato tre anni prima, nel 2005. Una storia d’amore tormentata, per un odierno “Romeo e Giulietta”, nel quale però i due giovani non vengono ostacolati dalle rispettive famiglie, bensì dalla natura di lui. Ancora oggi amatissima, questa saga ha lanciato le carriere dei due protagonisti, Robert Pattinson e Kristen Stewart. Ecco alcune curiosità per guardare questo primo capitolo con occhi diversi.

Il perfetto Edward

Individuare il giusto attore per il ruolo di Edward non è stata un’impresa facile. Il casting è stato alquanto complesso, dal momento che il successo della pellicola dipendeva quasi soprattutto dal magnetismo di questo personaggio. La produzione era alla ricerca di un attore che vantasse una bellezza disarmante e avesse al tempo stesso un viso credibile per un ragazzo del liceo. Si optò per il 22enne Robert Pattinson, che sbaragliò la concorrenza di Henry Cavill, Hayden Christensen, Orlando Bloom, Gerard Way e Dave Franco, tra gli altri.

Robert Pattinson e Kristen Stewart

L’ultimo step di Pattinson per riuscire a ottenere il ruolo è stato quello di una scena privata a Venezia. La regista Catherine Hardwick si convinse della bontà del duo di attori dopo averli visti provare nella sua casa italiana. La scena era ovviamente romantica e gli attori dimostrarono d’avere una grande alchimia.

Il ruolo di Bella

In molti ritengono che Kristen Stewart abbia iniziato a recitare con “Twilight”. Nulla di più sbagliato. L’attrice è presente, ad esempio, anche in “Into the Wild”. Un film in realtà molto importante per questa produzione, dal momento che Pattinson pare si sia proposto come Edward soltanto per lavorare con lei, avendo apprezzato la sua prova in quel film. Le cose sarebbero potute andare diversamente però, considerando come anche Jennifer Lawrence venne presa in seria considerazione per la parte di Bella.

Il successo di Twilight

Protagonisti e produzioni non si aspettavano l’immane successo di questa saga, di fatto tra le più celebri degli ultimi 20 anni. Il suo debutto ha visto incassi per ben 7 milioni di dollari, dalla mezzanotte del primo spettacolo, il 21 novembre 2008 (in America).

Gli occhi di Bella

Kristen Stewart è stata costretta a indossare delle lenti a contatto durante tutte le riprese dei film. I suoi occhi sono infatti verdi, il che non corrispondeva alla descrizione del personaggio fatta nei libri della saga.

Il tema musicale di Bella

Il personaggio di Bella è accompagnato da uno specifico tema musicale. In pochi sanno che “Bella’s Lullaby” è stato composto proprio da Robert Pattinson, attore e compositore.

Rispettare i libri

La Meyer, autrice dei romanzi di “Twilight”, ha dettato alcune condizioni imprescindibili. La produzione non avrebbe in alcun modo potuto modificare i nomi dei personaggi. Allo stesso modo nessun personaggio poteva morire, se non specificato nelle pagine dei romanzi.

Il triangolo amoroso

Dal romanzo al film, il triangolo amoroso tra Bella, Edward e Jacob ha diviso il pubblico per anni. Si crearono delle vere e proprie fazioni, con la Mayer che ha avuto modo di dire la sua. Se avesse avuto 16 anni e si fosse ritrovata dinanzi a una scelta come quella di Bella, avrebbe di certo ceduto all’amore di Jacob.

Apparecchio dentale per Pattinson

La produzione non apprezzava il sorriso di Robert Pattinson. Per Edward avevano in mente altro, il che ha spinto verso la richiesta di un apparecchio ortodontico. L’attore però, per negligenza, non lo indossò mai nel modo corretto. Una storia terminata con alcuni danni permanenti.

Censura

La saga è stata sempre ideata per un pubblico giovane, che ha incanalato i vari film nel corridoio delle censure PG-13. Ciò ha comportato alcuni tagli, dalle uccisioni alla vita in camera da letto della coppia. Alcune rimozioni digitali sono state inoltre apportate per quanto riguarda l’area più intima dei licantropi.