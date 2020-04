The Others, remake dell'horror con Nicole Kidman

Acquistati i diritti per la realizzazione di un remake di The Others, celebre film horror del 2001

Si allunga la lista dei film particolarmente amati dal pubblico, che ricevono un trattamento di “modernizzazione”. All’orizzonte c’è un remake di uno dei film horror più amati dell’ultimo ventennio. Si tratta di “The Others”, giunto al cinema nel 2001, per la regia di Alejandro Amenabar.

Stando a quanto riportato da “Deadline”, i diritti per la realizzazione di un remake sarebbero stati acquistati dalla Los Angeles Sentient Entertainment. La compagnia spera di ripetere il successo della pellicola originale, con protagonista Nicole Kidman, che incassò più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

Un film di ottima fattura, ancora oggi amatissimo dagli appassionati del genere. Per la sua interpretazione, la Kidman ha ricevuto nomination come miglior attrice ai Golden Globe e ai BAFTA Awards. Un film che ha fatto storia, regalando una delle rivelazioni ormai cult del cinema moderno, un po’ come ne “Il sesto senso”.

The Others, la trama

Film ambientato sull’Isola di Jersey, in Inghilterra, al termine della Seconda Guerra Mondiale. Grace Stewart vive in attesa del ritorno di suo marito. Questi è partito per il fronte come volontario, rientrando in seguito tra le fila dei soldati dispersi.

Una situazione a dir poco difficoltosa, che aumenta le preoccupazioni della donna per le condizioni dei suoi figli, Anne e Nicholas. I due sono affetti da una rara malattia, che impedisce loro di esporsi alla luce del sole. La casa vive secondo una precisa routine. Questa viene però interrotta da alcuni misteriosi fenomeni paranormali. Il tutto inizia con l’arrivo di tre nuovi domestici, Mrs. Mills, Mr. Tuttle e Lydia.

La piccola Anne racconta a sua madre d’aver sognato un bambino di nome Victor e una terribile strega. Grace si ritrova così a fronteggiare una minaccia invisibile, chiedendo aiuto al parroco del villaggio. La figlia assumerà per brevi istanti le sembianze della strega, mentre il ritorno inaspettato di Charles, marito di Grace, porta nuovi sconvolgimenti. La donna si ritroverà a indagare nella propria stessa casa, non fidandosi di nessuno, neanche di se stessa.