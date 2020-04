Morta Shirley Douglas, mamma di Kiefer Sutherland

@Getty Images

L’annuncio della scomparsa di Shirley Douglas è arrivato direttamente dal figlio Kiefer Sutherland . Vediamo insieme le parole dell’attore su Twitter .



di Matteo Rossini

A ottantasei anni si è spenta l’attrice e attivista Shirley Douglas. L’annuncio della scomparsa di uno dei volti più noti di Hollywood è arrivato direttamente dal figlio Kiefer Sutherland sul suo profilo Twitter. L’artista è stata una delle grandi protagoniste del cinema e dell’attivissimo degli ultimi decenni. Shirley Douglas: le parole di Kiefer Sutherland Kiefer Sutherland ha annunciato la scomparsa dell’attrice, queste le sue parole: “Questa mattina mia madre, Shirley Douglas, se ne è andata in seguito a complicazioni riguardanti una polmonite. Mia madre è stata una donna straordinaria che ha condotto una vita fuori dal comune”. In seguito il figlio, classe 1966, ha dichiarato: “Purtroppo mia madre stava combattendo da tempo e noi, la sua famiglia, sapevamo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. Rivolgo un pensiero a tutte le famiglie che hanno inaspettatamente perso i loro cari a causa del Coronavirus, il mio cuore è a pezzi per voi. Abbiate cura di voi stessi”.

Shirley Douglas: una carriera tra cinema e attivismo

Shirley Douglas nasce il 2 aprile 1934 a Wyburn, Canada. La sua carriera nel mondo della settima arte inizia nei primi anni ’50, il primo ruolo all’interno di una pellicola di rilevanza internazionale arriva con “Joe MacBeth” di Ken Hughes che vede come protagonisti Paul Douglas, Ruth Roman e Bonar Colleano; nel 1962 l’attrice prende parte al cult “Lolita” di Stanley Kubrick.

Nel corso degli anni Shirley Douglas ottiene grandi consensi da parte della critica e del pubblico alternando ruoli in produzioni cinematografiche ad altri in serie televisive che le regalano popolarità in tutto il mondo.

Parallelamente alla sua carriera nel cinema, l’attrice, figlia di Tommy Douglas, ex primo ministro della provincia occidentale canadese del Saskatchewan, si schiera in prima linea per numerose cause sociali.

Shirley Douglas: la vita privata

Le due storie d’amore più note dell’attrice sono state quella con Timothy Emil Sick con cui ha dato alla luce Thomas Emil Sicks e quella con Donald Sutherland da cui ha avuto Rachel e Kiefer Sutherland, quest’ultimo noto soprattutto per il ruolo di Jack Bauer all’interno della serie televisiva “24”.