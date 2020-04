I migliori film di Eddie Murphy

Il 3 aprile l’irresistibile attore e comico americano (più in forma che mai, come conferma il suo più recente film Dolemite Is My Name) compie 59 anni: per celebrare l’occasione, ecco l’elenco delle migliori pellicole con Eddie Murphy.

di Marco Agustoni

Eddie Murphy Is My Name

Eddie Murphy è stato uno degli attori hollywoodiani più popolari degli anni ’80, quello che potremmo definire il suo periodo d’oro, in cui ha lavorato in alcune delle sue più apprezzate pellicole. Ma anche nei decenni successivi, pur venendo a più riprese stroncato dalla critica, si è sempre confermato un campione al botteghino.

Allo stesso tempo, Eddie Murphy non è solo un “uomo da box office”. Perché fra tante pellicole magari di non altissima levatura, è sempre riuscito a infilare qualche perla, dimostrando le proprie doti non solo di istrione, ma anche di interprete (senza dimenticare fra l’altro il suo lavoro come doppiatore in Mulan e Shrek). Un esempio viene proprio dal suo ultimissimo film, Dolemite Is My Name, una delle sue prove più convincenti.

Per questo, in occasione del suo cinquantanovesimo compleanno, che cade nella giornata di venerdì 3 aprile, può tornare utile recuperare le sue opere più riuscite, a partire dal suo esordio su grande schermo nell’ormai lontano 1982: ecco l’elenco dei migliori film di Eddie Murphy, in ordine cronologico di uscita.

Eddie Murphy: i migliori film

48 ore

Anno: 1982

Regia: Walter Hill

Cast: Eddie Murphy, Nick Nolte, Annette O’Toole, James Remar

La pellicola d’esordio per il giovane Eddie Murphy, che ad appena 21 anni cessa di essere “solamente” un promettente comico televisivo e diventa all’improvviso un divo del cinema. Il ragazzo viene affiancato al veterano Nick Nolte in questa action comedy diretta da Walter Hill (I guerrieri della notte). La storia è quella di un burbero poliziotto sulle tracce di un pericoloso criminale, che riesce a ottenere il rilascio per sole 48 ore di un ex membro della sua banda, con il cui aiuto spera di catturare il fuggitivo.

Una poltrona per due

Anno: 1983

Regia: John Landis

Cast: Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy, Don Ameche, Denholm Elliot

Diretti da John Landis, Dan Aykroyd ed Eddie Murphy sono i due mattatori di questa pellicola destinata a diventare un cult natalizio qui in Italia. Louise Winthorpe III (Dan Aykroyd) è un abile agente di cambio, che si ritrova però vittima di una scommessa dei suoi due principali, convinti uno che l’ambiente sia fondamentale nel forgiare la personalità di un individuo, l’altro che ci sia una predisposizione di partenza. Così, ordiscono un piano per scambiare le vite dell’arrogante finanziere Louise e del mendicante e imbroglione Billie Ray Valentine (Eddie Murphy), che si ritroveranno il primo in miseria, il secondo a godere di lussi che non si era mai nemmeno immaginato. Per Murphy arriva la prima di due nomination ai Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale.

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills

Anno: 1984

Regia: Martin Brest

Cast: Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Lisa Eilbacher

Passano appena due anni, e il nostro eroe ottiene il ruolo della consacrazione a superstar di Hollywood. Tra i migliori film di Eddie Murphy non può infatti mancare la pellicola che inaugura la saga del poliziotto chiacchierone e indisciplinato Axel Foley. Questi è un giovane agente di polizia, intenzionato a scoprire chi ha ucciso il suo migliore amico, un ladruncolo di nome Michael. I primi indizi conducono a una galleria d’arte di Beverly Hills…