Pac-Man, tutti i film in cui appare

Dal 1980 al 2020, ben 40 anni di storia pesano sulle spalle di Pac-Man, portati benissimo. Un gioco arcade ancora oggi amatissimo, che ha fatto la storia. Un amore indissolubile quello tra questo titolo e il pubblico. Gli anni passano ma c’è sempre gente disposta a mettersi alla prova su svariati dispositivi. Un gioco senza tempo, come Tetris e altri capolavori del passato.

Per i suoi 40 anni Bandai Namco e iam8bit hanno anche deciso di pubblicare un vinile celebrativo, con all’interno le musiche originali del gioco e non solo. Omaggiato in svariati titoli sul grande schermo, ecco tutti i film nei quali appare Pac-Man:

Ralph Spaccatutto, 2012

REGIA: Rich Moore

ATTORI: Sarah Silverman, John C. Reilly, Jane Lynch, Jack McBrayer, Jamie Elman

Svariati i personaggi del mondo dei videogiochi che appaiono in questo amato film d’animazione. Tra questi c’è spazio anche per Pac-Man. Proprio all’interno di questo celebre videogioco si tengono le riunioni dei “Cattivi Anonimi”. I vari villain degli arcade e non solo si incontrano per dare sfogo alle proprie frustrazioni.

Pixels, 2015

REGIA: Chris Columbus

ATTORI: Adam Sandler, Peter Dinklage, Josh Gad, Michelle Monaghan, Kevin James

Film che mostra una New York invasa da personaggi di celebri videogiochi, da Tetris a Space Invaders, fino a Pac-Man. Una versione gigante di quest’ultimo assedia la città, demolendo qualunque cosa incontri. L’unico modo per fermarlo, proprio come nel gioco, è sfruttare i fantasmi.

Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale, 2017

REGIA: Tomohiko Ito

ATTORI: Yoshitsugu Matsuoka Haruka Tomatsu Ayana Taketatsu Kanae Itō Rina Hidaka Ayahi Takagaki Miyuki Sawashiro Hiroaki Hirata Hiroki Yasumoto Kōichi Yamadera Toshiyuki Morikawa Sayaka Kanda Yoshio Inoue Takeshi Kaga

In questo film d’animazione giapponese viene citato il celebre gioco. Kirito e i suoi amici devono fronteggiare una realtà virtuale dal nome inequivocabile: PAC-Man 2024. Cameo nel film di Iwatani, autore di Pac-Man.

Guardiani della Galassia 2, 2017

REGIA: James Gunn

ATTORI: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock, Aaron Schwartz, Ben Browder, Evan Jones, Joe Fria, Stephen Blackehart

Chris Pratt interpreta il personaggio di Peter Quill, noto come Star-Lord. Nato sulla Terra ma cresciuto nello spazio, ha una passione per il vintage terrestre, dalla musica ai videogiochi. Nel secondo capitolo di Guardiani della Galassia, Peter riesce ad avere la meglio nello scontro finale, sfruttando i poteri del pianeta per ricreare proprio la forma del mangiatore di fantasmi giallo.

Relaxer, 2018

REGIA: Joel Potrykus

ATTORI: Joshua Burge David Dastmalchian Andre Hyland Amari Cheatom Adina Howard

Nel 1999, Abbie accetta la sfida di suo fratello. Non potrà lasciare la propria camera, e il divano sul quale è seduto, se prima non riuscirà a superare il celebre livello 256 di Pac-Man.