Gli attori di oggi nei film anni Novanta. QUIZ

di Floriana Ferrando

Sareste capaci di immaginare qualcuno di diverso da Tom Hanks seduto sulla celebre panchina di Forrest Gump? O una Vivian di Pretty Woman con un volto diverso? Se le grandi pellicole degli anni Novanta fossero state girate oggi, i registi avrebbero scelto attori diversi come protagonisti. Ecco i talenti del 2020 al cinema nei ruoli cult di ieri. Pretty Woman: Margot Robbie Vs. Julia Roberts Il film di Garry Marshall del 1990 ha lanciato la carriera di Julia Roberts, che qui veste i panni di Vivian, una prostituta capace di conquistare il cuore di un avido uomo d’affari, interpretato da Richard Gere. Margot Robbie potrebbe mai sostituire la Roberts in Pretty Woman? Classe 1990, l’attrice ha dimostrato di avere talento da vendere: si è distinta in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese al fianco di Leonardo Di Caprio, è stata scelta da Quentin Tarantino nel ruolo di Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood, ha vestito i panni dell’antieroina Harley Quinn per DC Comics e vanta due candidature all’Oscar e altrettante ai Golden Globe per la sua interpretazione in Tonya e Bombshell - La voce dello scandalo. Ma chissà come se la caverebbe a passeggiare seducente sull’Hollywood Boulevard... La prova del nove per capire se la ha la stoffa della Roberts? Offritele una cena a base di lumache.

Ghost: Octavia Spencer Vs. Whoopi Goldberg

La scena cruciale di Ghost - Fantasma? Quella del vaso di ceramica, con Patrick Swayze e Demi Moore. Ma Whoopi Goldberg nei panni della sensitiva Oda Mae Brown è una pietra miliare del film di Jerry Zucker: qualcuno potrebbe mai prendere il suo posto, aiutando Sam a passare nel regno dei morti, regalando alla pellicola anche una certa vena comica? Octavia Spencer in The Help ha dimostrato di possedere la stessa esuberanza della Goldberg, riuscendo a rubare la scena ai personaggi principali. Proprio come ha fatto la truffatrice sensitiva in Ghost.

Forrest Gump: Ryan Gosling Vs. Tom Hanks

Quello nel film di Robert Zemeckis è forse il ruolo più iconico interpretato da Tom Hanks, che è valso all’attore il plauso di pubblico e critica, nonché l’Oscar. Forrest Gump è presentato come un uomo semplice, dai valori genuini e restituire sulla schermo un personaggio credibile non è stato un lavoro semplice per Hanks. Ripensando la pellicola del 1994 al giorno d’oggi, al posto della star, potrebbe starci bene Ryan Gosling? La star ha già ricoperto ruoli bizzarri e complessi, come quello di Lars Lindstrom in Lars e una ragazza tutta sua (2007), un uomo introverso e solo che si innamora di una bambola gonfiabile. Resta un dubbio: a ballare se la cava bene, come dimostra in La La Land, ma come va quando si tratta di correre?

Il silenzio degli innocenti: Bryan Cranston Vs. Anthony Hopkins

Nessun serial killer (per di più cannibale) potrebbe risultare inquietante quanto l’Hannibal Lecter interpretato da Anthony Hopkins. Tuttavia, il killer psicopatico potrebbe trovare un degno erede in Bryan Cranston. L’attore ha esordito sugli schermi in un ruolo comico, per poi diventare il mitico Walter White della serie tv Breaking Bad, vincendo per il ruolo quattro Emmy e un Golden Globe, e dimostrando di saper mantenere i nervi saldi anche nelle situazioni più ingarbugliate. Hopkins, pardon, Lecter ne andrebbe fiero.

Mrs. Doubtfire: Dwayne Johnson Vs. Robin Williams

Nessuno potrà mai replicare il successo del compianto Robin Williams, ma quando si tratta di strappare qualche risata e coinvolgere il pubblico in uno scherzo, Dwayne Johnson ci sa fare. L'idea del wrestler, meglio conosciuto come The Rock, vestito da tata inglese è piuttosto curiosa e certamente divertente. Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre (1993), diretto da Chris Columbus, è valso a Robin Williams il Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale.

