Pesci d’aprile… da cinema!

Da mercoledì 1° aprile su Sky Q è disponibile la collezione PESCI D’APRILE, per festeggiare la divertente ricorrenza: si va da cult come Monty Pyhton – Il senso della vita a pellicole recenti come Pupazzi senza gloria e Sua maestà.

Come ogni anno, eccoci di nuovo ad aprile. E come ogni aprile, rieccoci all’appuntamento, il primo del mese, con i tradizionali “pesci”, le divertenti burle che in questo periodo non possono mancare. A farci fare qualche risata, ci penseranno anche i film disponibili, proprio da mercoledì 1° aprile, su Sky Q all’interno della collezione PESCI D’APRILE.

Le pellicole parte della raccolta sono tante e spassose, e vanno dai grandi classici della risata dei decenni passati alle più recenti commedie di successo. La parola d’ordine, in ogni caso, è una sola: divertimento.

Nell’ambito dei cult, troviamo uno dei più apprezzati film del gruppo comico dei Monty Pyhton, ovvero Monty Python – Il senso della vita, che forse meglio di ogni altro loro lavoro ne rappresenta lo stile fatto di situazioni paradossali e gag surreali. La pellicola raccoglie alcuni riusciti sketch dei Python, attraverso quelli che sono i diversi stadi della vita dell’uomo, dalla nascita fino alla morte.

Sul versante successi recenti, ecco invece Pupazzi senza gloria, commedia politicamente scorretta con la simpaticissima Melissa McCarthy. Diretto da Brian Henson, figlio del “papà dei Muppet” Jim Henson, il film si svolge in una Los Angeles alternativa in cui uomini e pupazzi convivono, per quanto i secondi siano oggetto di discriminazione. Un giorno, il poliziotto-pupazzo Phil Phillips e la sua collega in carne e ossa Connie Edwards si trovano a indagare su un misterioso assassino di Muppet.

Un’altra punta di diamante della collezione è la commedia fantasy Sua Maestà, che può vantare nel cast divi di primo piano come James Franco, Natalie Portman, Danny McBride e Zooey Deschanel. Un perfido mago rapisce la fascinosa Belladona, promessa sposa del coraggioso principe Fabious. Ad accompagnarlo nella missione di soccorso ci saranno il suo pigro fratello Thadeous e una misteriosa guerriera di nome Isabel.

Tra gli altri film in programma nella collezione PESCI D'APRILE, troviamo titoli come Robin Hood - Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks, Disaster Movie, Sex Movie in 4D e Non è stata una vacanza... è stata una guerra.