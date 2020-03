Hobbs & Shaw 2: la conferma di The Rock

The Rock conferma i passi avanti per Hobbs & Shaw 2, secondo capitolo dello spin-off di Fast & Furious

Uno dei film d’azione più apprezzati del 2019 è stato, senza ombra di dubbio, Hobbs & Shaw. Uno spin-off della saga di “Fast & Furious”, nato dopo lo scontro tra Vin Diesel e The Rock. Quest’ultimo è così riuscito a dare vita a una propria saga, con il pubblico che ha adorato la coppia con Jason Statham.

L’idea di sviluppare un secondo capitolo non era di certo un segreto. La situazione legata al coronavirus però sta diffondendo sul web soltanto informazioni su film rinviati. Nessuno si sarebbe dunque aspettato, proprio ora, una news ufficiale positiva sul progetto “Hobbs & Shaw”. La sorpresa di The Rock è stata dunque accolta nel migliore dei modi dai fan.

Lo scorso novembre si era espresso in merito Hiram Garcia, socio di The Rock: “Stiamo discutendo per un secondo capitolo. Lo studio è rimasto molto soddisfatto dal primo film e ci sono molte discussioni sul sequel. Ovviamente prima uscirà Fast & Furious 9. Forse ne prenderemo alcune parti, essendo un universo condiviso”.

Le news di The Rock

Il coronavirus potrebbe di certo modificare i piani dello studio, considerando come “Fast & Furious 9” non uscirà al cinema nel 2020. Impossibile, ad oggi, ottenere informazioni certe in merito alla data d’uscita di “Hobbs & Shaw 2”.

Intanto Dwayne Johnson conferma l’avvicinarsi dell’inizio delle riprese in una diretta Instagram. Il primo ciak non avverrà di certo a breve, data la pandemia globale che tutti stanno fronteggiando. Si continua però la scrittura dello script.

Ecco le parole di The Rock: “Al momento stiamo continuando a sviluppare il prossimo film di Hobbs & Shaw. Sono alquanto emozionato al pensiero. Siamo ancora alla ricerca della giusta direzione creativa e narrativa da intraprendere”.

Il successo del primo capitolo potrebbe spingere verso un netto avvicinamento alle vicende della saga principale. Quest’ultima ha incassato circa 5 miliardi di dollari in tutto il mondo negli otto film giunti al cinema. Nessuna intenzione di interrompere la saga dunque, con il 2021 che potrebbe essere arricchito da un doppio appuntamento.