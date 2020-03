L’universo narrativo di Alien è ancora ricco di sorprese. Dopo aver analizzato gli eventi precedenti l’epopea di Ripley con “Alien: Covenant”, tutto lascia pensare a un sequel di questo spin-off. Il progetto ha già un titolo, “Alien: Awakening”, e i fan attendono con ansia news in merito.

In questo periodo, data la diffusione globale del coronavirus, le notizie che giungono dal mondo del cinema sono tutt’altro che positive, con costanti rinvii di film previsti per il 2020, attesi in sala o in lavorazione.

Ultime news su Alien: Awakening

Giunto in sala nel 2017, “Alien: Covenant” ha riscosso pareri discordanti. In molti lo hanno amato ma non sono mancate dure critiche. Riscrivere la mitologia classica della saga non era di certo un’operazione semplice, ma Ridley Scott aveva già dimostrato di non aver timore, proponendo un ampliamento dell’opera narrativa con “Prometheus”.

Il botteghino ha frenato i progetti del regista, che intendeva lavorare in tempi brevi al terzo capitolo della trilogia prequel. Nel 2018 sono emersi i primi dettagli relativi ad “Alien: Awakening”. Intervistato da “Fandango”, il regista si espresse in questo modo: “Nel caso in cui Alien: Covenant dovesse aver successo, così come il sequel, allora ci saranno sicuramente altri tre film”.

Ridley Scott sembra avere tutte le intenzioni di tornare a cimentarsi in questo universo narrativo ambientato nello spazio profondo. Nel 2019 è possibile leggere su “Variety”: “Alien ha incassato globalmente 105 milioni di dollari nel 1979. È stato seguito da tre sequel, due crossover con il franchise Predator e due prequel, Prometheus e Alien: Covenant. Entrambi i film sono stato diretti da Scott e un terzo prequel, diretto dallo stesso regista, è in fase di scrittura della sceneggiatura”.

La trama di Alien: Awakening

Alcune informazioni sono giunte sul web negli ultimi mesi, il che consente di avanzare alcune ipotesi relative la trama di “Alien: Awakening”. Si dovrebbe riprendere la storia lasciata in sospeso con l’ultimo capitolo prequel.

La trama dovrebbe concentrarsi sugli eventi legati alle azioni di David. L’androide mette in criostasi i coloni della USCSS Covenant nelle ultime sequenze del film del 2017. Fa lo stesso però anche con due embrioni di facehugger. È facile pensare come la pellicola possa ruotare intorno agli esperimenti di David, mostrandone le estreme conseguenze. Ciò deriva dal corto, “Advent”, presente nella versione blu-day di “Covenant”. In questo è possibile vedere la trasmissione inviata da David alla Weyland-Yutani, nella quale spiega i motivi legati alla creazione degli xenomorfi. Voleva generare una regina, che consentisse alle creature di vivere senza il suo intervento. Dalle scene del corto sembra che Daniels possa risultare la sua vittima sacrificale.