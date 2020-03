Arriva Sky Cinema Dreamworks

Da mercoledì 1 a domenica 19 aprile Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema DreamWorks con il meglio delle animazioni nate nel famoso studio cinematografico, tra cui BABY BOSS, I PINGUINI DI MADAGASCAR, IL GATTO CON GLI STIVALI e KUNG FU PANDA .

Da mercoledì 1 a domenica 19 aprile su Sky Cinema si accende Sky Cinema DreamWorks , che proporrà una programmazione interamente dedicata al meglio dei film d’animazione prodotti dalla DreamWorks nel corso degli anni. Tra i film da non perdere in programmazione su Sky Cinema DreamWorks: i 4 capitoli della saga d'animazione premiata con l’Oscar® Shrek che vede protagonista l'orco più famoso di Hollywood, Shrek, Shrek 2, Shrek terzo e Shrek e vissero felici e contenti, insieme al suo spin-off Il gatto con gli stivali; il film candidato agli Oscar® 2018 Baby Boss, la divertente commedia sulla vita di una famiglia stravolta dall’arrivo del secondogenito, raccontata dalla prospettiva di Tim, un bambino di 7 anni pieno di fantasia; Il principe D’Egitto, l’epica avventura che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo raccontando la storia di due fratelli, uno di sangue reale e l’altro orfano (Mosè), con il destino di condurre i figli d’Israele fuori dall’Egitto. Questo film si è anche aggiudicato un Oscar® nel 1999 per la Miglior Canzone Originale. Fra gli altri titoli targati DreamWorks disponibili sul canale anche i film nominati agli Oscar® Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2; i primi due film della saga fiabesca di Po, il panda mangiatore di noodle che deve trovare se stesso nel suo percorso che lo porterà a diventare un esperto di arti marziali; ci sono anche Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer – Il mondo nascosto, entrambi nominati agli Oscar® sulle avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato; I pinguini di Madagascar; il divertente spin-off di Madagascar che vede protagonista l’amabile combriccola composta da Skipper, Kowalski, Rico e Soldato; la divertente avventura epica ambientata in epoca preistorica, I Croods; poi ancora Mr. Peabody & Sherman che segue le avventure di Mr. Peabody, un cane inventore, scienziato e genio e del suo figlio adottivo Sherman impegnati in una corsa contro il tempo per modificare la Storia e salvare il futuro. E infine, Z La Formica, il primissimo film firmato DreamWorks Animation uscito nel 1998. La collezione DreamWorks è disponibile anche on demand su Sky e NOW TV.



Ecco alcuni approfondimenti su alcuni film in programmazione: Baby Boss (2017)



Uscito nel 2017 e diretto dal regista Tom McGrath e dallo Studio che ha realizzato Shrek e Kung Fu Panda, il film vede come protagonista Tim, un bambino di 7 anni che racconta dal suo punto di vista cosa succede all'interno di una famiglia quando arriva un fratellino. In questo caso, però, la situazione è davvero spiazzante: il nuovo bebè, infatti, arriva a casa in taxi, indossa giacca e cravatta e ha in mano una ventiquattrore! La rivalità tra fratelli esploderà fin da subito e verrà superata solo nel momento in cui Tim scopre che Baby Boss altri non è che una spia in missione segreta, e che solo lui potrà aiutarlo.





I pinguini di Madagascar (2014)





Uscito nel 2014, questo film d’animazione targato Dreamworks non è altro che lo spin-off della saga di Madagascar, peraltro riuscitissima e molto divertente. I pinguini orfani Skipper, Kowalskie e Rico si uniscono al pinguino Soldato per lasciare l’Antartide. Anni dopo, stanchi della vita del circo, vanno a Fort Knox per mangiare degli snack al formaggio. Lì vengono rapiti e portati a Venezia nel covo del dottor Octavius Tentacoli, in realtà un grosso polpo di nome Dave travestito da essere umano, che sta progettando un piano criminale con un siero in grado di trasformare i pinguini in mostri. I pinguini si uniscono all’organizzazione segreta Vento del Nord, che si occupa della difesa degli animali in difficoltà e finiranno perfino a Shangai e poi a Manhattan per sventare il piano del polpo Dave.





I Croods (2013)



Una famiglia preistorica deve mettersi in viaggio per trovare una nuova casa. Si snoda a partire da qui la trama de I Croods, film d’animazione Dreamworks diretto nel 2013 da Chris Sanders e Kirk De Micco. A prestare la propria voce ai personaggi, nella versione originale, Nicolas Cage, Emma Stone e Ryan Reynolds.





Il Principe d’Egitto (1998)



Fulmini che squarciano le nubi e le rocce, il deserto di sabbia con la Sfinge, il Nilo che si trasforma in sangue, il Mar Rosso che si divide: grandi effetti per raccontare l'epos di Mosé nel Principe d'Egitto, il film che segna l'esordio nei 'cartoons' della Dreamworks KSG di Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen e che usci nel lontano 1998 contemporaneamente in tutto il mondo La pellicola d’animazione, la prima a sfondo religioso narra le vicende di Mosé. che da giovane principe egiziano abituato ai lussi della corte del Faraone, scopre le sue umili origini ebree: in fasce, infatti, era stato salvato dalla moglie del faraone che lo aveva trovato in un canestro abbandonato lungo un fiume. Il ragazzo decide, quindi di tornare tra la sua gente, per liberarla dal giogo del faraone.





Mr. Peabody e Sherman (2014)



Un beagle scienziato, premio Nobel e chef provetto, con l'intelligenza di Einstein, l'umorismo di Oscar Wilde, l'audacia di Indiana Jones, la brillantezza di Sherlock Holmes, l'aplomb di James Bond. E' così che la Dremawors decise che sarebbe stato il personaggio di Mr Peabody, in questo film d'animazione uscito nelle sale nel 2014. Mr. Peabody è davvero un cane eccezionale, dotato di un intelletto superiore che si è separato dal branco in tenera età e ha conquistato tutto quel che uno scienziato può conquistare (fino al Nobel) oltre ad eccellere nello sport. Sentendosi solo ha, però, deciso di adottare un umano, il piccolo Sherman. Per educarlo ha, così, inventato una macchina del tempo con la quale portarlo di epoca in epoca a vedere la storia con i propri occhi.





Shrek, Shrek 2, Shrek 3 e Shrek e vissero felici e contenti



Forse non c’è un personaggio d’animazione più riconoscibile di Shrek, l’orco un po’ burbero ma decisamente buono dal caratteristico aspetto verde. Sicuramente ci sono molte curiosità dietro la nascita di questo illustre e divertente beniamino dei più piccoli ma anche degli adulti. Innanzitutto il nome “Shrek” che deriva dallo yiddish “schreck”, che significa paura e terrore. Un chiaro riferimento linguistico alle origini ebraiche e polacche della famiglia dello scrittore William Steig. L’approdo nei cinema di tutto il mondo avviene grazie la DreamWorks di Steven Spielberg che acquista i diritti della fiaba e la trasformerà nel primo lungometraggio d’animazione ad aver vinto il Premio Oscar come miglior film d’animazione nel 2002, categoria che era stata introdotta agli Oscar solo in quell’anno. Dopo il grande successo del primo film, ne verranno girati altri tre: Shrek 2 (2004), Shrek terzo (2007) e Shrek e vissero felici e contenti (2010). Inoltre sono stati realizzati anche dei cortometraggi e degli spin off che hanno come protagonista un personaggio secondario della serie, il Gatto con gli Stivali, che tanto nella versione inglese che in quella italiana è doppiato da Antonio Banderas. Il film fu nominato ad un Saturn Awards e ad altri importanti premi cinematografici e fu campione d'incasso, risultando tra uno dei 100 film che hanno incassato di più nella storia del cinema. La voce dell'orco Shrek in italiano è di Claudio Cecchetto.





Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer – Il mondo nascosto



Dragon Trainer è la fortunata saga nata dalla penna e dalla mente della scrittrice Cressida Cowell che ha messo la sua fantasia all’interno de “Le eroiche disavventure di Topicco Terribilis Totanus III” dando vita ad alcuni dei personaggi più amati degli ultimi anni. Il primo film ispirato al libro, distribuito nel 2010 nelle sale cinematografiche italiane con il titolo Dragon Trainer, ha conquistato pubblico e critica incassando oltre 490.000.000 di dollari al botteghino internazionale e ottenendo una nomination ai Golden Globe e ben due candidature agli Academy Awards. Quattro anni dopo è stata la volta di Dragon Trainer 2 che non ha deluso le aspettative, emozionando il pubblico e conquistando il favore della critica: la pellicola ha addirittura superato il primo titolo arrivando a oltre 620.000.000 di dollari che lo hanno reso il dodicesimo film per incassi dell’anno vincendo anche il Golden Globe come “Miglior film d’animazione”. Infine il 2019 ha segnato l’uscita del terzo e ultimo capitolo Dragon Trainer - Il mondo nascosto che ha ottenuto ancora una volta grandi consensi superando mezzo miliardo di dollari al botteghino internazionale.



Z La Formica (1998)



Z la formica è un film d' animazione del 1998 firmato da di Eric Darnell. Realizzato con la tecnica della computer grafica, racconta la storia di Z 4195, una formica operaia frustrata e un po’ nevrotica. La sua vita è tutta incentrata nel costruire il formicaio insieme ad altre formiche, che fanno esattamente la sua stessa vita. Una sera in un bar conosce la principessa Bala e per colpire la sua attenzione sostituisce l’amico Weaver, formica soldato, e partecipa alla parata delle armate del formicaio. Z si ritrova coinvolto in una battaglia contro le termiti in cui rimane l’unico sopravvissuto, dunque al ritorno viene celebrato da eroe. La sostituzione con Weaver viene scoperta, Z viene condannato e per salvarsi rapisce Bala, che intanto si è innamorata di lui. Nel frattempo, Z scopre il diabolico piano del generale Mandibola: distruggere l’intero formicaio. Per Z sarà una lotta contro il tempo e contro Mandibola per salvare la situazione e diventare davvero un eroe.





Il Gatto con gli stivali (2011)

Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2

(titolo originale Puss In Boots) è un film d'animazione (anche in 3D) del 2011 diretto da Chris Miller. Si tratta di uno spin-off e un prequel della saga d'animazione di Shrek. Nonostante il titolo,non ha legami con la famosa fiaba omonima, ma piuttosto presenta qualche riferimento alla storia di. La pellicola è stata distribuita da DreamWorks Animation, e ha avuto un discreto successo commerciale, riuscendo ad incassare in tutto il mondo ben 554 milioni di dollari La storia vede come protagonista il Gatto con gli Stivali, (doppiato da Antonio Banderas) un vero e proprio fuorilegge, un avanzo di galera o poco più. Il suo nome è irrimediabilmente infangato per un passato quanto mai poco glorioso che lo ha visto essere un abile ladro. Il suo status però non gli si addice anche perché ciò lo porta sempre e comunque a doversi nascondere dalle forze dell’ordine che potrebbero arrestarlo in qualsiasi momento. Desideroso di redimersi e quindi di conquistare nuova e più gloriosa fama, scappa dal proprio padrone e dalle grinfie della gattina di nome Rosa, per intraprendere una nuova entusiasmante avventura che possa farlo risultare un eroe da premiare. La sua ricerca è però molto difficile in quanto in ogni luogo dove si reca, viene costantemente braccato dai tutori della legge.Fin dal suo esordio, Kung Fu Panda è subito diventato uno dei personaggi più riusciti e amati tra tutti quelli prodotti dal Team di animatori della Dreamworks. L’avventura del protagonista della saga Po è cominciata nel 2008 con, in cui si era compiuto il suo destino di diventare Guerriero Dragone. Il film, un concentrato di mirabolanti scene di combattimenti, esilaranti gag e tanto cuore, affascinò il pubblico di tutto il mondo e soprattutto riuscendo ad incassare 633 milioni di dollari nel mondo. Inoltre, la pellicola, ottenne una nomination all’Oscar come Miglior film d’animazione. Nel sequel,, uscito nel 2011, Po ha dovuto scoprire quali sono i segreti delle sue origini misteriose per liberare la forza di cui ha bisogno per arrivare al successo. Il secondo film superò i numeri da blockbuster del primo, guadagnò una nomination all’Oscar come Miglior Film d’Animazione e vinse 2 Annie Awards, incluso quello a Jennifer Yuh Nelson per la Miglior Regia.