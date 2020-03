Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 30 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 30 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film tratti da storie vere da vedere stasera in TV

Bohemian Rhapsody, ore 19:45 su Sky Cinema Uno

Un vero e proprio successo di caratura mondiale, con quattro Oscar ottenuti. Un film che racconta la storia dei Queen ma soprattutto quella di Freddie Mercury, ottimamente interpretato da Rami Malek. Alla pellicola ha preso parte anche la band, ancora in attività, raccontando le genesi della band, seguendo un percorso fino al leggendario concerto al Live Aid.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il verdetto, ore 20:10 su Sky Cinema Due

Emma Thompson e Stanley Tucci protagonisti di un dramma tratto dal romanzo di Ian McEwan. Il giudice si ritrova a fronteggiare il caso di un ragazzo malato, che però rifiuta una trasfusione per motivi religiosi.

Attrazione fatale, ore 19:55 su Sky Cinema Suspense

Glenn Close e Michael Douglas protagonisti di una pellicola cult degli anni Ottanta. Un avvocato di New York tradisce sua moglie, lasciandosi travolgere da una donna sconosciuta. Questa si rivelerà però essere una stalker, pronta a rendere la sua vita un incubo.

La storia di Jack e Rose, ore 20:05 su Sky Cinema Drama

Daniel Day-Lewis interpreta un padre che si ritrova in isolamento su di un’isola, dove tenta di crescere sua figlia. Una storia di complessi rapporti familiari, con i due che, dopo aver trovato un fragile equilibrio, vengono travolti dall’arrivo di una donna.

The Promise, ore 19:45 su Sky Cinema Due +24

Triangolo amoroso con protagonisti Christian Bale, Oscar Isaac e Charlotte Le Bon. Le vite di tre persone, molto diverse tra loro, si intrecciano inesorabilmente sul finire dell’epoca ottomana. Si tratta di Michael e Chris, studente e giornalista, innamorati della splendida Ana.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Men in Black 3, ore 20:55 su Sky Cinema Men in Black

Terzo e ultimo capitolo per la coppia Will Smith e Tommy Lee Jones. L’Agente J viaggia nel tempo e raggiunge il 1969. Deve modificare il passato e salvare la vita del suo partner, l’Agente K, che ritrova in versione giovanile e con un carattere ben differente da quello conosciuto.

Impatto imminente, ore 20:10 su Sky Cinema Action

Bruce Willis e Sarah Jessica Parker protagonisti di un action adrenalinico. Un ex detective della omicidi è sulle tracce di un serial killer, convinto che si tratti dell’uomo che ha ucciso suo padre.

Attacco al potere 2, ore 20:15 su Sky Cinema Uno +24

Secondo capitolo dedicato alla saga action con protagonisti Gerard Butler e Morgan Freeman. I leader politici mondiali vengono radunati a Londra per il funerale del Primo Ministro. Un gruppo terroristico ha in programma una strage.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il delfino, ore 20:30 su Sky Cinema Family

In quest’avventura animata ci si cimenta nel mondo degli abissi. Daniel è il protagonista, un tenero delfino che decide di cimentarsi in un lungo viaggio per riuscire a trovare la propria strada nella vita.

Film romantici da vedere stasera in TV

Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio, ore 20:20 su Sky Cinema Romance

Sarah Michelle Gellar e Alec Baldwin protagonisti di una commedia romantica effervescente. Lei è un’aspirante scrittrice che tenta di farcela nel panorama di Manhattan. Si innamora di un celebre editore, la cui vita è alquanto complicata.

Before we go, ore 20:33 su Premium Emotion

Diretto e interpretato da Chris Evans, questo drama romantico è ambientato a New York e racconta di un incontro casuale. Le vite di un musicista e una consulente d’arte si incrociano per volere del destino, che ha in serbo per loro una gran serie di sorprese.

Film comici da vedere stasera in TV

I visitatori, ore 20:10 su Sky Cinema Comedy

Jean Reno protagonista di una commedia sul tema dei viaggi nel tempo. Al fine di rimediare a un omicidio, un cavaliere medievale si affida a un mago per riuscire a tornare al passato, ma finisce per errore nel 1992.

L’ora legale, ore 20:31 su Premium Cinema

Commedia scritta e diretta dal duo comico Ficarra e Picone, premiata con due Nastri d’Argento. In un paesino della Sicilia si ambisce all’assoluta legalità. Il sindaco giusto per il compito però verrà presto osteggiato, perché fin troppo ligio al dovere.

The Mask – Da zero a mito, ore 20:39 su Premium Comedy

Uno dei film più famosi di Jim Carrey, che interpreta un normale impiegato, la cui vita viene sconvolta dal ritrovamento di una maschera. Questa è intrisa del potere del dio Loki ed è in grado di tramutarlo in una creatura misteriosa e potente.

Film storici da vedere stasera in TV

Alexander, ore 19:17 su Premium Cinema +24

Oliver Stone reinterpreta l’epopea di Alessandro il Grande, interpretato da Colin Farrell, il più celebre conquistatore di tutti i tempi, costruttore di un impero mai visto prima.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Batman e Robin, ore 20:02 su Premium Energy

Joel Schumacher porta in scena le avventure di Batman e Robin, con George Clooney scelto per interpretare il cavaliere oscuro. Questi dovrà fronteggiare Mr. Freeze e Poison ivy, interpretati rispettivamente da Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV