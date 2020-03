Star Wars omaggia la Principessa Leila. VIDEO E QUIZ

Una nuova animazione di Star Wars rende omaggio all'iconica Leila Organa (Carrie Fisher) e traccia il viaggio del personaggio all’interno delle avventure stellari e la sua evoluzione da principessa a generale e mentore di Rey. GIOCA CON NOI E RISPONDI AL QUIZ

di Floriana Ferrando

Star Wars rende omaggio al personaggio di Leila Organa, interpretato dalla scomparsa Carrie Fisher, in una nuova animazione che ripercorre il viaggio della principessa di Alderaan all’interno della saga stellare, dagli esordi fino a diventare un volto iconico nella cultura pop mondiale. Leila Organa, il VIDEO tributo Un minuto e poco più di animazione e oltre 140 mila visualizzazioni in cinque giorni: il video pubblicato dal canale YouTube Star Wars Kids è parte della serie di animazioni "Star Wars Galaxy of Adventures" e ripercorre l’evoluzione del personaggio di Carrie Fisher attraverso la saga stellare più celebre di sempre. Intitolato “Leia Organa - A Princess, A General, A Mentor”, il tributo mostra alcuni dei momenti chiave di cui è protagonista la principessa Leia, dalla trilogia originale al riavvio, tracciando il suo percorso da fanciulla in pericolo a Comandante dell'Alleanza Ribelle, fino a diventare il Generale della Resistenza e la guida di Rey (che incontriamo nel filmato). Il video include i dialoghi originali del grande schermo, nonché l'iconica colonna sonora di John Williams.

La Principessa Leila

Dopo la sua prima apparizione nell'originale Star Wars, Leila è diventata un personaggio iconico grazie alla sua arguzia e forza. Figlia di Anakin Skywalker, meglio conosciuto come Dart Fener, e gemella di Luke Skywalker (da cui è separata alla nascita), la principessa si destreggia bene nei combattimenti corpo a corpo e con le arti marziali, divenendo presto leader dell’Alleanza Ribelle. La sua storia attraversa la trilogia originale di George Lucas, per approdare nella trilogia sequel riavviata dalla Disney, inaugurata nel 2015 con Il Risveglio della Forza. Anche il suo aspetto ha contribuito a renderla un personaggio iconico: la pettinatura “a ciambella” in cui sono acconciati i capelli di Leila Organa è stata replicata da molti e su Instagram non conosce crisi. Per il look pare sia stata presa ispirazione dalle rivoluzionare messicane, in particolare da una guerrigliera scomparsa negli anni Settanta.

Carrie Fisher ne L’ascesa di Skywalker

E’ la talentuosa Carrie Fisher a prestare il volto a Leila. Classe 1956, la star statunitense è comparsa nei panni della principessa di Star Wars per la prima volta in Guerre stellari del 1977, proseguendo in L'Impero colpisce ancora (1980) e nell'ultimo film della trilogia Il ritorno dello Jedi (1983). La Fisher ha ripreso il ruolo nel 2015 in Star Wars: Il Risveglio della Forza, diretto da J. J. Abrams e nel sequel Star Wars: Gli ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson, uscito nelle sale dopo la scomparsa dell’attrice, avvenuta il 23 dicembre del 2016. Ma la Principessa Leia fa ancora parlare di sé: per il recente Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga sequel, il regista J.J. Abrams introduce il personaggio della Fisher, utilizzando delle scene girate per il film precedente e mai utilizzate.

