Buon compleanno a James Caan che compie 80 anni

Da sempre, James Caan è entrato a far parte di quella schiera di attori che possono definirsi leggendari. Come non ricordare il Sonny de Il Padrino, il giocatore di Rollerball o lo scrittore finito nelle grinfie della sua fan numero 1 in Misery non deve morire? Il 26 marzo l’attore statunitense James Caan compie 80 anni. Per l’occasione Sky Cinema Suspense propone in prima serata MISERY NON DEVE MORIRE il thriller tratto dal romanzo di Stephen King, per cui l’attore è stato candidato agli Oscar® come miglior attore protagonista, mentre l’attrice Kathy Bates ha ottenuto sia la statuetta sia il Golden Globe.

Tra gli altri film che si devono necessariamente ricordare della carriera di James Caan, oltre ai tre citati ci sono Giardini di pietra di Francis Ford Coppola, Alien Nation - Nazione di alieni e Dick Tracy. E’ poi al fianco di Nicolas Cage e Sarah Jessica Parker in Mi gioco la moglie a Las Vegas. Dopo essere stato l'antagonista di Schwarzenegger in L'eliminatore - Eraser , Caan interpreta Philip Marlowe in Marlowe: omicidio a Poodle Springs, film tv per il canale HBO.

Torna alla commedia in Mickey occhi blu nel cui cast sono presenti anche Jeanne Tripplehorn, Burt Young e Hugh Grant, mentre è ancora protagonista in Le vie della violenza e The yards. Viene diretto da Matt Dillon in City of ghosts e da Philip Haas in The Lathe of Heaven. E’ nel cast di Dogville, per la regia di Lars von Trier, e di Santa's Slay di David Steiman.