Le scene peggiori dei film di successo. QUIZ

Hanno vinto premi, fatto il pieno di incassi al box office e conquistato il pubblico, ma anche le pellicole più amate di sempre presentano all'interno della sceneggiatura una scena che si sarebbe potuta evitare, secondo i fan.

di Floriana Ferrando

Il film sarebbe perfetto, se non fosse per quella scena che ne rovina in parte il pathos. Il cinema è zeppo di pellicole riuscite che includono, però, almeno una scena che fa storcere il naso al pubblico. Scopriamole insieme. Marriage Story e quel pugno di troppo In Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, il momento simbolo del film riguarda il folle confronto fra Nicole e Charlie, intepretati da Scarlett Johansson e Adam Driver, che affrontano la loro crisi di coppia in un’esplosione di ira e risentimento. Lo sceneggiatore, secondo qualcuno, si è lasciato prendere la mano: il protagonista non appare poi così genuino quando con un pugno, per la rabbia, sfonda il muro davanti a sé. L’autenticità del film vacilla, secondo altri, anche quando Driver canticchia "Being Alive" al karaoke: “E’ stata una scena crudele e inutile”. E così, per un attimo, la storia dietro Marriage Story perde credibilità. Il Signore degli Anelli, che sdolcinato! La trilogia del regista Peter Jackson, basata sull'omonimo romanzo di J. R. R. Tolkien, è ricca di mistero e momenti al cardiopalma. Troppe emozioni rischiano di stonare: ne Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re la scena in cui Frodo e Sam si ricongiungono con Gandalf e il resto della Compagnia, risulta “troppo sdolcinata” rispetto al resto del film. Ce n'era davvero bisogno, Peter? Il padrino: lascia stare, Sonny Siamo sul set di una delle pellicole più celebri della storia del cinema: ricordate nel Padrino di Francis Ford Coppola, il momento in cui Santino "Sonny" Corleone (James Caan) si scaglia violentemente contro il marito della sorella Connie? Un fan online definisce lo scontro “brutale e inquietante, nonché mal eseguito: il momento in cui Sonny colpisce Carlo risulta quasi ridicolo”.

Il supereroe non convince

Anche i supereroi, in alcune scene, sembrano perdere il (super)potere di conquistare i fan. Prendiamo Aquaman: il momento in cui la versione giovane dell’eroe dei fumetti DC incontra il suo mentore sulla spiaggia, parlando della madre, non convince. Neppure la danza dell’Uomo Ragno in Spiderman 3 di Marvel è accolta con particolare entusiasmo: “Lo Spiderman di Tobey Maguire non se lo meritava”, commenta un fan online. L’amore ai tempi dei comic-movie, poi, ha stufato: il bacio tra Capitan America e Sharon Carter in Civil War appare “un po’ arido”, mentre la relazione di Bruce e Natasha (Hulk e Vedova Nera) in Avengers: Age of Ultron è “superflua e fuori posto”. Dopo la pellicola, infatti, di quella passione non se n'è più parlato.

