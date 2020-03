Festa di San Patrizio, 5 film sull'Irlanda da vedere

Se si parla di Irlanda nelle serie TV lo si fa molto spesso in relazione alla festa di San Patrizio. Tantissimi gli episodi dedicati ai fiumi d’alcool verde che si consumano il 17 marzo di ogni anno. L’Irlanda trova però spazio in svariate pellicole, affrontando differenti tematiche e proponendo molto spesso titoli tratti da storie vere. Ecco i migliori film a tema Irlanda da rivedere o recuperare.

Michael Collins, 1996

REGIA: Neil Jordan

ATTORI: Ian Hart, Julia Roberts, Richard Ingram, Liam Neeson, Aidan Quinn, Gary Whelan, Owen Roe, Alan Rickman, Martin Murphy, Owen O'Neill, Ger O'Leary, Frank O'Sullivan, Stephen Rea, Stuart Graham, Brendan Gleeson, Sean McGinley, Gerard McSorley, Roman McCairbre, John Kenny, Frank Laverty, Liam D'Staic, Michael Dwyer

Il film è ambientato nel 1916, durante la rivolta di Pasqua. Dopo sei giorni di battaglia, i rivoluzionari irlandesi si arrendono dinanzi al potere militare dell’esercito inglese. Tra i capi rivoluzionari viene risparmiato dal plotone d’esecuzione soltanto Eamon de Valera, cittadino americano. Gli altri terminano in prigione. Tra questi c’è Michael Collins, che si ritrova a capo del movimento di indipendenza irlandese, una volta liberato. I suoi discorsi in giro per il Paese hanno fatto storia.

Nel nome del padre, 1993

REGIA: Jim Sheridan

ATTORI: Daniel Day-Lewis, Emma Thompson, Pete Postlethwaite, John Lynch, Corin Redgrave, Anthony Brophy, Beatie Edney, Frankie McCafferty, Mark Sheppard

Basato sul racconto autobiografico di Gerry Conlon, adolescente ribelle nella Belfast degli anni ’70. Il Paese vive un periodo a dir poco complesso, nel pieno della guerra civile e degli scontri tra l’IRA e l’esercito inglese. Il padre del giovane decide di spedirlo a Londra per aiutarlo a cambiare vita. Questi però si sistema in una comunità hippy con un vecchio amico di scuola, Paul Hill. Poco dopo un attacco terroristico dell’IRA fa saltare in aria un pub nella periferia di Londra e tra i primi sospettati c’è Paul. Questi coinvolge Gerry, maltrattato in carcere e costretto a una confessione. Ne nascerà un acceso caso giudiziario con l’avvocatessa Gareth Peirce pronta a lottare per loro.

Bloody Sunday, 2002

REGIA: Paul Greengrass

ATTORI: James Nesbitt, Allan Gildea, Gerard Crossan, Mary Moulds, Carmel McCallion, Tim Pigott-Smith, Nicholas Farrell, Christopher Villiers, James Hewitt, Declan Duddy, Edel Frazer, Joanne Lindsay, Rhidian Bridge, Simon Mann, Jonathan O'Donnell, Thomas Mceleney, Gerry Newton, Grainne Costello, Rita Hamill, Robert O'Conner, Kevin McCallion, James McLaughlin, Tony Bates, Sean O'Kane, Raymond Cullen, David Clayton Rogers, Kathy Kiera Clarke, Gerard McSorley

Film ambientato in Irlanda nel 1972. I colpi esplosi dai soldati inglesi sui cittadini inermi che manifestavano contro un decreto governativo provocano tredici morti e quattordici feriti. Il decreto autorizzava gli arresti preventivi e la reazione dei soldati inglesi portò a quello che il mondo conosce come “Bloody Sunday”. Fu l’inizio della guerra civile armata in Irlanda del Nord.

Il vento che accarezza l'erba, 2006

REGIA: Ken Loach

ATTORI: Cillian Murphy, Liam Cunningham, Pádraic Delaney, Gerard Kearney, William Ruane, Sean McGinley, Laurence Barry, John Crean, Myles Horgan, Damien Kearney, Martin Lucey, Shane Nott, Bill Hurst, Frank Bourke, Antony Byrne, Máirtín de Cógáin, Orla Fitzgerald, Seamus Moynihan, Siobhan Mc Sweeney

Nel 1920 in Irlanda i guerriglieri indipendenti si preparano a fronteggiare l’offensiva delle armate di invasione dell’esercito britannico. Damien studia medicina ma decide di abbandonare gli studi per prendere parte alla battaglia, affiancando il fratello Teddy. L’accettazione di un trattato, molto discusso, spinse però il Paese sull’orlo della guerra civile.

Hunger, 2008

REGIA: Steve McQueen

ATTORI: Michael Fassbender, Liam Cunningham, Stuart Graham, Lalor Roddy, Liam McMahon, Laine Megaw, Brian Milligan, Helena Bereen

Il film è ambientato nel 1981, quando la Thatcher abolì lo statuto di prigioniero politico per i membri della resistenza separazionista irlandese, ovvero l’IRA. In Irlanda del Nord, nel carcere di Maze, c’è uno dei leader del movimento. Si tratta di Bobby Sands, che guida gli altri prigionieri in una rivolta senza precedenti. La situazione degenera e Sands spinge tutti a seguire il suo esempio in uno sciopero della fame. Il suo fisico ne verrà segnato irreparabilmente.