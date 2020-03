Tanti auguri papà… con Sky Cinema Family

I papà non sono protagonisti solo in famiglia: giovedì 19 marzo a partire dalle 10.40 lo saranno anche su schermo, grazie alla maratona a tema organizzata da Sky Cinema Family in occasione, per l’appunto, della Festa del papà.

Il canale 304 di Sky proporrà una serie di pellicole non soltanto destinate a tutta la famiglia, ma in cui i protagonisti sono proprio loro… i papà. Tutti i film in programma saranno disponibili, sempre a partire dal 19 marzo, anche su Sky On Demand, all’interno della collezione TANTI AUGURI PAPÀ.

A dare il via alle danze sarà Avventura nello spazio – Race to Space, pellicola premiata al Giffoni Film Festival in cui Jon Woods è uno scienziato alle prese con un progetto aerospaziale, aiutato nella sua missione dal figlio. A seguire, in mattinata, sarà il turno de Il campeggio dei papà, in cui Cuba Gooding Jr. è alle prese con un campeggio estivo per ragazzi… a dir poco turbolenti.

Nel corso della giornata potremo poi vedere: L’apprendista mago, in cui un papà e un figlio appassionati di illusionismo vedono letteralmente scomparire la loro assistente durante uno spettacolo di magia; Belle & Sebastien – L’avventura continua, in cui proseguono le avventure del piccolo Sebastien e della sua fedele cagnolona; La mia vita è uno zoo, con Matt Damon, aiutato da Scarlett Johansson, che rimasto vedovo decide di acquistare uno zoo in rovina, per sistemarlo assieme ai figli e riaprirlo al pubblico.

La Festa del papà continua anche nel preserale con 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi, in cui “mamma” Valentina Lodovini si concede una vacanza ai Tropici, lasciando un disperato Fabio De Luigi a casa a occuparsi della prole. In prima serata Una vita da gatto, con Kevin Spacey nei panni di un uomo d’affari troppo impegnato per occuparsi della famiglia, fino al giorno in cui viene intrappolato nel corpo di un micio. A chiudere, Martian Child – Un bambino da amare, in cui John Cusack è uno scrittore di fantascienza rimasto vedovo alle prese con un orfano che sostiene di venire nientemeno che da Marte.

Quella di Sky Cinema Family è insomma una vera e propria abbuffata di film per celebrare quegli eroi del quotidiano che sono i papà, possibilmente da godere tutti in compagnia. Buona visione!