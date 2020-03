Soul, il trailer del nuovo film d’animazione Pixar. VIDEO

Disney ha pubblicato il trailer di Soul, film Pixar diretto da Pete Docter in uscita nelle sale italiane il 16 settembre, incentrato su un insegnante di musica che, in seguito a un incidente, si trova intrappolato in una sorta di aldilà con le anime che devono ancora "nascere".

Il trailer di Soul, nuovo film Pixar

In attesa di capire quando uscirà nelle sale Onward – Oltre la magia (scopri le prime reazioni al film), il cui arrivo in Italia è stato rimandato a causa dell’epidemia di coronavirus, Disney ha “consolato” i fan del cinema d’animazione con un’anticipazione del prossimo progetto di casa Pixar, pubblicando online il trailer di Soul.

Soul è diretto da Pete Docter, uno dei più accreditati registi Pixar, vincitore per ben due volte dell’Oscar per il Miglior film d’animazione. Già co-regista di Monsters & Co., Docter si è fatto apprezzare soprattutto grazie alle sue due opere successive, Up e Inside Out, che si sono distinte nel panorama cinematografico degli ultimi decenni per originalità e profondità di narrazione.

Soul non sembra da meno dei suoi due predecessori, andando ancora una volta a toccare temi esistenziali, pur tentando di rimanere “appetibile” non solo per i più grandi, che di sicuro saranno in grado di cogliere le sfumature più complesse del film, ma anche per i bambini.