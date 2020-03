I film più belli da vedere su Sky

Commedie, film azione, grandi classici e pietre miliari, Sky propone veri e propri appuntamenti ai quali non poter mancare per sognare tra le mura domestiche. Da commedie entrate nella storia come “A qualcuno piace caldo” e “Un pesce di nome Wanda” a pellicole recenti come “Green Book” e “Il primo re”. Diamo uno sguardo ai film più belli da vedere su Sky

A qualcuno piace caldo

Un pesce di nome Wanda

Clerks

Creed 1 e 2

Rocky

Il primo re

Bohemian Rhapsody

Una giornata particolare

Jeeg Robot

Green Book

A qualcuno piace caldo, 1959

REGIA: Billy Wilder

ATTORI: Jack Lemmon, Billy Gray, Joan Shawlee, Marilyn Monroe, Tony Curtis, George Raft

“A qualcuno piace caldo” è una delle migliori commedie della storia con protagonisti Marylin Monroe e Jack Lemmon. Vincitore di un premio Oscar, racconta la storia di due uomini che si travestono da donna per sfuggire ad una retata. Hanno assistito al massacro di San Valentino e devono scappare dalla polizia. L'incontro con l’affascinante Sugar Kane li metterà decisamente in difficoltà.

Un pesce di nome Wanda, 1988

REGIA: Charles Crichton

ATTORI: Jamie Lee Curtis, John Cleese, Kevin Kline, Stephen Fry, Jeremy Child, Roger Hume

Tra i film presenti su Sky anche l’imperdibile “Un pesce di nome Wanda”, una delle commedie più belle di tutti i tempi. Ambientato a Londra, il criminale George Thomason organizza un furto di gioielli con Ken Pile, braccio destro balbuziente e amante degli animali, l'amante Wanda Gershwitz e Otto West, fratello della donna ed esperto di armi. In realtà dopo aver ultimato il colpo, Wanda e Otto, non fratelli ma amanti, cercheranno di incastrare George.

Clerks, 1994

REGIA: Kevin Smith

ATTORI: Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Ghigliotti, Lisa Spoonauer, Kevin Smith.

“Clerks” è un vero cult del cinema, film indipendente e opera prima di Kevin Smith. Due amici, commessi in due negozi adiacenti, affrontano la classica routine giornaliera. Uno vende videocassette e quando si annoia va a trovare l'amico. A volte giocano sul tetto ed entrano ed escono clienti molto stravaganti.

La saga di Rocky e Creed

Per chi ama “Rocky”, sono disponibili tutti i capitoli che narrano le gesta del pugile italo-americano interpretato da Sylvester Stallone. Sei film usciti in un arco temporale che va dal 1976 al 2018.

Rocky, regia di John G. Avildsen (1976)

Rocky II, regia di Sylvester Stallone (1979)

Rocky III, regia di Sylvester Stallone (1982)

Rocky IV, regia di Sylvester Stallone (1985)

Rocky V, regia di John G. Avildsen (1990)

Rocky Balboa, regia di Sylvester Stallone (2006)

Spazio anche allo spin-off “Creed” con i due capitoli che vedono come protagonista Michael B Jordan nei panni di Adonis “Donnie” Johnson. La storia si svolge nove anni dopo gli eventi di Rocky Balboa, sesto film della serie creata da Sylvester Stallone. La saga è composta da “Creed – Nato per combattere” uscito nel 2015 e “Creed II” nel 2018.

Il primo re, 2019

REGIA: Matteo Rovere

ATTORI: Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba

“Il primo re” è una rivisitazione del mito di Romolo e Remo. Una storia senza tempo recitata in protolatino e che ricostruisce con realismo archeologico un mondo leggendario, il legame fraterno e il fratricidio di Romolo e Remo.

Bohemian Rhapsody, 2018

REGIA: Bryan Singer

ATTORI: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen

Vincitore di quattro premi Oscar, “Bohemian Rhapsody” celebra la storia artistica dei Queen e di Freddie Mercury. Dalla nascita del gruppo, alla scalata delle classifiche internazionali fino all’iconico concerto Live Aid 1985, una delle più grandi performance della storia.

Una giornata particolare, 1977

REGIA: Ettore Scola

ATTORI: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, John Vernon, Alessandra Mussolini, Françoise Berd

Due candidature agli Oscar per il capolavoro drammatico “Una giornata particolare” di Ettore Scola. Nel giorno della visita di Hitler a Roma (6 maggio 1938), la città è in festa per l’arrivo del Führer e il film racconta le vicende di Antonietta, donna distrutta dalle gravidanze e moglie di un fanatico fascista.

Lo chiamavano Jeeg Robot, 2015

REGIA: Gabriele Mainetti

ATTORI: Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei

Tra i film più interessanti da vedere su Sky c’è anche “Lo chiamavano Jeeg Robot”, vincitore di 8 David di Donatello. Un piccolo delinquente diventa un supereroe dopo essersi tuffato nel Tevere e decide di usare questo potere per la sua carriera di criminale.

Green Book, 2018

REGIA: Peter Farrelly

ATTORI: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne

Ambientato negli anni 60, “Green Book” racconta l'amicizia tra un buttafuori e un pianista afroamericano impegnati in un tour negli stati del Sud. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 3 Premi Oscar, 1 candidatura a David di Donatello, 5 candidature e vinto 3 Golden Globes.