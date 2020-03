The Martian, 5 curiosità sul film

Con più di 630 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, “The Martian” è uno dei film di maggior successo degli ultimi anni. Uscito nel 2015 è una pellicola di fantascienza diretta da Ridley Scott e che ha come protagonista Matt Damon. Racconta la storia di Mark Watney che viene erroneamente lasciato solo su Marte e si ritrova a raccontare la sua lotta per la sopravvivenza e gli sforzi necessari per tornare sulla Terra. Grande successo di pubblico ma anche di critica per “The Martian” che ha conquistato il Golden Globe come miglior film commedia o musicale e ottenuto sette candidature agli Oscar 2016 per le categorie: miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale, miglior scenografia, migliori effetti speciali, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.

Il romanzo e la collaborazione della NASA

Fin dalle prime indiscrezioni, “The Martian” ha attirato l’interesse di appassionati dei film di fantascienza e del regista Ridley Scott. Sono tantissime le curiosità sulla produzione a partire dal romanzo che ha ispirato la realizzazione del film. La pellicola è tratta dal romanzo “L’uomo di Marte” del 2011 e scritto da Andy Weir. Inizialmente lo scrittore scelse di pubblicare tutta l’opera sul proprio sito e in seguito, su richiesta dei lettori, ha messo a disposizione la versione scaricabile. Per la realizzazione del film, la NASA è intervenuta anche sulla sceneggiatura. Sono ben 50 le pagine scritte appositamente dall’Agenzia governativa spaziale statunitense. Infatti tutti i registi che vogliono ritrarre la NASA devono ottenere il permesso e dimostrare che il soggetto sia serio e possa rappresentare la verità. Inoltre il 5 dicembre 2014 la prima pagina della sceneggiatura di “The Martian” è stata inserita all’interno dell'Orion, un veicolo spaziale che secondo i piani della NASA sarà utilizzato per l'esplorazione di Marte.

Le riprese a Budapest e i costumi

“The Martian” è stato girato a Budapest in circa 70 giorni. Per riprodurre a dovere il paesaggio di Marte è stato scelto uno dei più grandi teatri di posa del mondo e uno dei più alti. Tra le curiosità più interessanti c’è anche la scelta negli Stati Uniti di vietare il film ai minori 13 anni, non accompagnati dai genitori. “The Martian” ha ricevuto un PG-13 per "il linguaggio, some strong language, immagini e breve scene di nudo". Una pellicola che ha analizzato ogni dettaglio sia nella missione del protagonista che nei costumi. Infatti per progettare le tute spaziali nel film, il costumista ha analizzato tute della NASA e ha detto che erano "esattamente come quelle di Buzz Lightyear", protagonista di Toy Story. Per un approccio più pratico però si è puntato a abiti meno ingombranti. Infine la missione su Marte che si racconta nel film è l’esatta emulazione di missioni reali che la NASA ha in programma per il futuro.