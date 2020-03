I film da vedere su Netflix

Attraverso il decoder Sky Q, i clienti della rete satellitare possono avere accesso a un gran numero di titoli. Film di ogni genere, da gustare con amici e in famiglia. Sky Q amplia inoltre il proprio catalogo, proponendo l’app di Netflix. Ecco dunque i film consigliati tra quelli proposti dal servizio americano.

10. Se mi lasci ti cancello, 2004

REGIA: Michel Gondry

ATTORI: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson, Elijah Wood, Mark Ruffalo, David Cross, Thomas J. Ryan, Jane Adams (II), Ryan Whitney, Debbon Ayer, Lola Daehler, Deirdre O'Connell, Amir Ali Said, Brian Price, Paul Litowsky, Josh Flitter, Gerry Robert Byrne

Clementine decide di cancellare del tutto il fidanzato Joel dai propri ricordi. Si affida a una tecnica sperimentale, che dalla notte al giorno lo rende un totale sconosciuto per lei. Joel scopre il tutto e decide di sottoporsi allo stesso trattamento. Ha così modo di rivivere i ricordi con la sua Clementine, la loro storia, prima di perderla per sempre. Decide così di interrompere il tutto ma è troppo tardi. Lotta duramente per un amore che pare voluto dal destino.

9. I due papi, 2019

REGIA: Fernando Meirelles

ATTORI: Jonathan Pryce, Anthony Hopkins

Ispirato a fatti reali, il film propone Anthony Hopkins e Jonathan Pryce nei panni di Papa Benedetto XVI e del futuro Papa Francesco, al tempo Cardinale Jorge Mario Bergoglio. Uno sguardo intimo su quello che è stato un periodo di chiara svolta per la Chiesa Cattolica, che oggi vanta due papi, di cui uno emerito. Bergoglio vorrebbe andare in pensione ma si ritrova a fronteggiare un Ratzinger pronto a svelargli un grande segreto.

8. The King, 2019

REGIA: David Michod

ATTORI: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson, Sean Harris, Lily-Rose Depp, Dean-Charles Chapman, Thomasin McKenzie, Ivan Kaye, Andrew Havill, Edward Ashley, Tom Glynn-Carney

Il principe Hal è alquanto ribelle e soprattutto riluttante all’idea di dover un giorno sedersi sul trono inglese. Si allontana dalla vita di corte ogni volta che può e di fatto vive tra il popolo. Il padre, un vero tiranno, muore e lo lascia al suo destino, quello d’essere incoronato Enrico V. Dovrà prendere le redini del regno in una nuova interpretazione dell’Enrico V di Shakespeare.

7. The Irishman, 2019

REGIA: Martin Scorsese

ATTORI: Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin, Jesse Plemons, Stephen Graham, Bobby Cannavale, Aleksa Palladino, Jack Huston, Sebastian Maniscalco, Ray Romano, Kathrine Narducci, Paul Ben-Victor

Martin Scorsese dirige un cast stellare, con Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci e Harvey Keitel, tra gli altri. Il protagonista è il criminale Frank Sheeran, realmente esistito, invischiato con il mafioso Russell Bufalino. Si racconta la vita del primo, tra tantissimi eventi, intrecciata con quella del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, scomparso nel 1975.

6. Roma, 2018

REGIA: Alfonso Cuaròn

ATTORI: Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, Nancy García García

Alfonso Cuaròn racconta al pubblico un anno della vita di una famiglia borghese, negli anni ’70 a Città del Messico, precisamente nel quartiere Roma. Il tutto avviene attraverso le vicende della domestica Cleo e della sua collaboratrice Adela, entrambe di discendenza mixteca. Cleo si prende cura dei bambini della famiglia come se fossero i suoi, ma una notizia le cambierà la vita.

5. Storia di un matrimonio, 2019

REGIA: Noah Baumbach

ATTORI: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Merritt Wever, Julie Hagerty, Mark O'Brien, Mickey Sumner, Kyle Bornheimer, Matthew Maher, Brooke Bloom, Matthew Shear

I protagonisti sono Charlie e Nicole, lui regista e lei attrice, sposati e con un bambino. Una forte e duratura relazione, nella quale l’uno apprezza l’altra, nei pregi e nei difetti. Un tassello però si inclina e da lì non si torna più indietro. Il divorzio pare l’unica soluzione e il film ne affronta ogni aspetto.

4. Porco Rosso, 1992

REGIA: Hayao Miyazaki

ATTORI: Massimo Corvo, Fabrizio Pucci, Roberta Pellini, Joy Saltarelli, Paolo Buglioni

Film ambientato in Italia, dove l’Adriatico è stato preso d’assalto dai “pirati del cielo”, aviatori disoccupati al termine della Prima Guerra Mondiale. A contrastarli c’è Marco Pagot, noto come Porco Rosso, il cui volto e corpo sono quelli di un maiale a causa di un misterioso incantesimo.

3. Il padrino, 1972

REGIA: Francis Ford Coppola

ATTORI: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Rudy Bond, John Cazale, Franco Citti, Richard Conte, Richard Bright, Salvatore Corsetto, Sterling Hayden, Corrado Gaipa, Tony Giorgio, Julie Gregg, Angelo Infanti, Morgana King, Diane Keaton, Jeannie Linero, Tere Livrano, Al Lettieri, John Marley, John Martino, Lenny Montana, Alex Rocco, Victor Rendina, Gianni Russo, Al Martino, Simonetta Stefanelli, Vito Scotti, Cardell Sheridan, Talia Shire, Saro Urzì, Abe Vigoda

Film ambientato nella New York del 1945, racconta la storia della famiglia Corleone e soprattutto dei suoi uomini. Mafiosi italoamericani che, guidati dal padrino Don Vito, seguono regole d’onore ferree. Il mondo però cambia e si ritroveranno al centro di una guerra tra famiglie.

2. Blade Runner: The Final Cut, 1982

REGIA: Ridley Scott

ATTORI: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, Williams Sanderson, Brion James, Joe Turkell, Joanna Cassidy, James Hong, Morgan Paull, Kevin Thompson, John Edward Allen, Hy Pike, Kimiro Hiroshige, Jiro Okazaki, Carolyn Demirjian, Ray Bickel, Kelly Hine, Robert Orazaki, Susan Rhee, Hiroko Kimuri, Charles Knapp, Leo Gorcey Jr., Thomas Hutchinson, Rose Mascari, Steve Pope, Robert Reiter, Kai Wong, Kit Wong

Nello specifico la “Final Cut” di questo capolavoro di Ridley Scott è giunta in sala per la prima volta nel 2007. Il protagonista è Deckard, appartenente all’unità speciale Blade Runner, incaricato di recuperare dei replicanti in fuga. Si tratta di androidi, difficilmente riconoscibili, essendo quasi del tutto uguali agli umani. La loro è una vita di schiavitù e questa caccia all’androide porterà Deckard a porsi delle domande profonde sulla propria esistenza.

1. Mad Max: Fury Road, 2015

REGIA: George Miller

ATTORI: Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz, Nicholas Hoult, Riley Keough, Rosie Huntington-Whiteley, Nathan Jones, Megan Gale, Hugh Keays-Byrne, Josh Helman, Abbey Lee, Courtney Eaton

Max è un ex poliziotto che sopravvive, giorno dopo giorno, in un mondo post apocalittico. Soffre per la perdita della sua famiglia e si muove come fosse un fantasma. Viene catturato dai Figli della Guerra, un gruppo di guerriglieri guidato da Immortan Joe, che domina sul territorio circostante con pugno di ferro, limitando le scorte d’acqua fornite alla sua gente, che muore. Max si ritroverà protagonista di una folle corsa con alcune donne pronte a tutto pur di tornare a una vita dignitosa. Dopotutto c’è luce alla fine del tunnel.